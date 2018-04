DELFI FOTOD | Ossinovski kutsus Valga ja Põlva haiglajuhid ning elanikud ühise laua taha

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski külastab täna Valga ja Põlva haiglaid, et koos kohalike elanike, omavalitsuste, haigekassa ja haiglate esindajatega jõuda kokkuleppele sünnitusabi jätkamiseks.

Ossinovski on varasemalt öelnud, et sünnitusosakondade sulgemisotsuseid ei tohi teha kiirustades. „Ma ei pea õigeks nende otsuste langetamist haigla nõukogu kinniste uste taga, kohalikku kogukonda kuulamata ning otsuse plusse ja miinuseid põhjalikult arutamata. Eriti paneb selline rutakus imestama Põlva haigla puhul, mis minu kinnitatud arengukava kohaselt pidi jätkama sünnitusabi osutamist veel vähemalt järgmisel aastal,” rääkis minister.

Tänastel koosolekutel soovib minister kuulata ära osapoolte arvamused ning jõuda kokkuleppele sünnitusabi jätkamiseks nii kaua, kui see laste ja emade ohutuse seisukohast võimalik on. „Sünnitamise võimalus kodulähedases haiglas on oluline perede turvatunde tagamisel, mistõttu ei saa mõnekümne tuhande euro säästmine olla kuidagi piisav argument sünnitusabi lõpetamiseks.”

Ministrit saadavad Valgas haigekassa juhatuse esimees Rain Laane ja Põlvas juhatuse liige Maivi Parv. Valga haiglas algab kohtumine kell 9, Põlvas kell 13.