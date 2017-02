DELFI FOTOD: Õpetajate majas anti 46 uuele Eesti kodanikule pidulikult üle tunnistused

Täna õnnitlesid Tallinna Õpetajate majas toimunud pidulikul tseremoonial siseminister Andres Anvelt ja Põhja prefekt Kristian Jaani Eesti Vabariigi kodanikuks saamise puhul 46 eestimaalast.

Seekordsel traditsioonilisel tseremoonial tervitati Tallinnas ja Harjumaal elavaid uusi Eesti kodanikke ja nende lähedasi.

„Oleme Eesti kodakondsuse saamise võimalust pidevalt lihtsustanud ja teeme seda ka edaspidi. Meie eesmärk on, et kõigil Eestis sündinud lastel, olenemata nende vanemate kodakondsusest, oleks võimalus valida just Eesti kodakondsus. Kodakondsus on vastastikku kohustav usaldussuhe riigi ja kodaniku vahel ja me usume, et kõik tänased kodakondsuse saajad hindavad kõrgelt neid võimalusi ja vabadusi, mida Eesti kodanikuks olemine neile pakub,“ ütles siseminister Andres Anvelt.

Uued Eesti kodanikud Foto: PPA

„Väga hea meel on näha täna siin nii noori inimesi, kui ka juba küpses eas uusi Eesti Vabariigi kodanikke, kellelt tasub eeskuju võtta,“ sõnas Põhja prefekt Kristian Jaani. „Me näeme nende näidete põhjal, et soovi korral on kõik võimalik ja keegi pole liiga noor või liiga vana, et saada Eesti kodanikuks. Siin on väga erineva taustaga inimesed, aga neil on nüüd midagi olulist, mis neid kõiki ühendab – Eesti kodakondsus. Ja see avab ka uksi – näiteks, teil on nüüd võimalus saada politseinikuks või abipolitseinikuks“.

Mullu sai Eesti kodakondsuse 1765 inimest, nende seas oli 963 last vanuses kuni 15 aastat. Kõige rohkem oli mullu uute kodanike seas neid inimesi, kel oli varem määratlemata kodakondsus – 1448. Uute kodanike seas oli 240 endist Vene Föderatsiooni kodanikku, Ukraina kodanikke 28, Armeenia kodanikke 11 ja teisi riikide endisi kodanikke.