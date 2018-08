DELFI FOTOD | Noori vähem kui turvamehi ja ministreid: Ratas, Reinsalu ja Anvelt tutvusid olukorraga teismelistest tühjaks valgunud Kanuti aias

Ministrid külastasid koos Põhja prefekti Kristian Jaaniga Kanuti aeda omal initsiatiivil, kuid jõudsid sinna liiga hilja.

Nimelt alustas Kesklinna valitsus täna elanikkonna turvalisuse ja avaliku korra tagamiseks turvateenuse tellimist, mis tõi Kanuti aeda mehitatud valve ja peletas suurema osa noori. Lisaks kohale saabunud politseinikud ning foto- ja videokaameratega ajakirjanikud peletasid noored sootuks.

Ministritega kaasas käiva Delfi reporteri sõnul ei lahenda turvamehed ilmselgelt probleemi ennast, sest noored leiavad kiiresti uue koha, kus segamatult koguneda.

Selle tabasid ära ka ministrid, kes suundusid pärast Kanuti aia ringkäiku linnahalli juurde, kus on teine kampadele meelepärane ajaveetmise paik.

Linnahalli katusel valitses rahu ja vaikus, kui välja arvata mõned Tallinna vaadet nautima tulnud turistid ja paar viisakalt käitunud noort. Pärast ministrite ja neid saatvate politseinike lahkumist möödusid ajakirjanikest noored, kes soovisid, et neist pilti tehtaks, näitasid keskmist sõrme ja panid punuma.

"See külastus on täielik absurd. Täna õhtul on Tallinnas väljas neli patrulli, millest üks on koos ministrite ja nende kommunikatsioonimeeskondadega ringkäigul," täheldas Delfi reporter.

Järgmisena jõuti Musumäele, kus ministrid läksid pingil magavat kodutut äratama, samal ajal kui veidi eemal istus pingil alaealiste kamp. Suitsu pahvinud 16-aastase Julia sõnul istuvad nad suviti kas Musumäel või Kanuti aias. Kooli ajal saadakse pärast tunde just Musumäel kokku. Kui külmaks läheb, minnakse kellegi juurde istuma.