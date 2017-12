DELFI FOTOD | NATO kindral Petr Pavel peab oluliseks Eesti pühendumist kübervaldkonnale

Nato sõjalise komitee esimees, Tšehhi kindral Petr Pavel ütles täna Eesti kaitseministeeriumis toimunud pressikonverentsil, et Eesti on vaatamata oma suurusele oluline NATO liige, kelle panus kübervaldkonnas on märkimisväärne.

"Hindan väga [Eesti] riigi panust oma kaitsetöösse ja NATOsse," ütles Pavel. Ta tõi välja, et Eesti on väga kvaliteetne NATO liige, mis vaatamata oma territoriaalsele suurusele ja vägede suurusele on siiski osalenud enamustes NATO tegevustes.

Lisaks tõi ta välja, et väiksematel liikmesriikidel, kellel pole võimalus igasse valdkonda suurematega võrdselt panustada, on tavapärane suunata fookus ühte kohta ning Eestis on selleks kübevaldkond.

"Teie juhtimisel toimuvad mitmed tegevused, nagu näiteks õppus küberkoalitsioon (Cyber Coalition), mis aitab tõsta küberteadlikkust," ütles kindral Pavel.

Eesti kaitseväe ülemjuhataja kindral Riho Terras ütles, et 2018. aasta augustis käivitatakse Eesti küberväejuhatus. "Värbamine ei ole kerge ja sellega töötatakse praegu," ütles Terras, et Eestis ei ole piisavalt IT-inimesi, kes oleksid asjast huvitatud. "Meie eesmärk on teenistusse värvata inimesi, kes siis ka tegevteenistuses tahaksid olla," ütles ta.

Kindral Pavel kohtus täna ka Eesti kaitseminister Jüri Luigega, et arutada tuleva NATO tippkohtumise ettevalmistuste üle ning NATO uue Afganistani strateegia üle. Pavel tänas Eestit otsuse eest saata Afganistani täiendav üksus.

Homme kohtub kindral Pavel president Kersti Kaljulaidi, riigikogu ning riigikaitse komisjoni esindajatega.

NATO sõjalise komitee esimees külastab visiidi käigus ka Tallinnas asuvat NATO küberkaitse kompetentsi keskust ning kaitseväe Tapa linnakut, et tutvuda 1. jalaväebrigaadi ning NATO lahingugrupiga. Samuti annab kindral Pavel Tartus loengu Balti kaitsekolledži õppuritele.

Kindral Petr Pavel on NATO sõjalise komitee esimees 26. juunist 2015. Aastatel 2012-2015 teenis ta Tšehhi kaitseväe peastaabi ülemana.

NATO sõjaline komitee koosneb liikmesriikide kaitsevägede juhatajatest. Komitee annab Põhja-Atlandi nõukogule otsustamiseks vajalikku sõjalist nõu ning viib nõukogu otsused sõjalisel tasandil ellu.