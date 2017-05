DELFI FOTOD: Muuseumiöö läks lahti! Energia avastuskeskuse ukse taga on pikk saba

Täna toimub taas üle-eestiline muuseumiöö, mis sel korral kannab pealkirja "Öös on mänge". Üle 200 muuseumi avavad kell 18 oma uksed publikule tasuta, pakkudes eriekskursioone, töötubasid, kontserte, ning korraldades öö teemast inspireerituna erinevaid mänge toas ja õues.

Kuni muuseumiöö lõpuni kell 23 on tasuta avatud väga paljud suuremad ja väiksemad Eesti muuseumid ning lisaks avastuskeskused, galeriid, arhiivid, kirikud, mõisad ning isegi tuletornid ja looduskeskused, kõik üht või teistpidi kultuuri, teadmiste, ajaloo ning mäluga tegelevad paigad ja organisatsioonid.

Õhtut planeerides tasub alati uurida, mis konkreetses muuseumis toimub: muuseumiööl suurt sünnipäevapidu tähistav Tartu Mänguasjamuuseum näiteks suleb uksed kell 22, et kõige väiksemad külastajad õigeks ajaks puhkama jõuaksid. Mõned paigad on aga avatud ka kauem kui kl 23-ni, teistes seas näiteks Vormsi Talumuuseum, Eesti Loodusmuuseum, Tallinna Kultuurikatel. Kõige parema ülevaate sellest, millised paigad on avatud ja mis igas muuseumis täpselt toimub, leiab muuseumiöö kodulehelt.

