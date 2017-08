DELFI FOTOD | Maakri kvartali ehitustöödel on saanud kahjustada mitu puud

Tallinnas Maakri kvartali ehitustööde käigus on mitu ehitusobjekti ümber kasvavat pärna kahjustada saanud.

Maakri 19/21 asuva kvartali ehitustööde käigus on kolmel pärnal oksad murdunud ning ühel on ka tüvi vigastada saanud.

Jaanuaris leidis Maakri 19/21 kvartali 30-korruselise büroohoone ehitusel aset intsident, kus juhuslik möödakäija oleks suure puulatiga äärepealt hoobi pähe saanud.

Maakri kvartal

Maakri kvartal on ettevõtja Olav Miili poolt arendatav kinnisvaraprojekt, mille krooniks on Tallinna selle kümnendi ainus 30-korruseline kõrghoone.

Maakri kvartal koosneb kokku seitsmest hoonest: ehitatakse 30-korruseline kõrghoone, 10-korruseline ja 4-korruseline hoone ning rekonstrueeritakse neli 20. sajandi algusest pärinevat 3-4-korruselist arhitektuurimälestist.

Kokku on kvartalis brutopinda 36 000 ruutmeetrit, sealhulgas 22 000 m² üüritavat pinda. Maakri Kvartali fookus on suunatud ainult äripindadele, eluruume kvartalisse ei ehitata. Kvartali ankurüürnikeks on OP Pank, Seesam Insurance AS ja EfTEN Capital AS. Kompleksile ehitatakse otseühendus Rävala puiestee aluse Europarkiga.

Objekt valmib järgmise aasta mais.