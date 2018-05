DELFI FOTOD | Luige laat meelitab kohale tuhandeid aiandushuvilisi, autodest on tulvil ka kõrvaltänavad

Traditsiooniliselt mai teisel nädalavahetusel Tallinna külje all Luigel toimuv aiandus- ja käsitöölaat on kohale meelitanud tuhandeid aiandushuvilisi, kes on täis parkinud laadaala ümbritsevad kõrvaltänavad.

Aiandus- ja käsitöölaat on suunatud ennekõike kodude ja aedade sisustamisele. Esindatud on väga rikkalik kodumaine seemne-, taime-, lille-, vilja-, ilupuude ja -põõsaste istikuvalik ning õuekujunduskaupade valik. Laadal pakutava kauba sortiment ulatub seemnetest kuni saunade ja kodudeni, sh võib valida mitme automargi mudelite vahel. Laat on tõeliselt kodumaine, kuna laadal osalejaid on igast Eesti maakonnast ja pakutava kauba osas on eelistatud eestimaist kaupa ja eestimaiseid kauplejaid. Maaelu näituse puhul on tegemist Baltimaade suurima kodu- ja eksootiliste loomade, lindude ja mere- ning tiigikalade näitusega, mis annab suurepärase võimaluse tutvuda Eesti maaeluga, koos annuse eksootikaga. Eesti tõuloomakasvatajate ühistu tutvustab piima- ja lihaveiseid. Tublimad lamba- ja kitsekasvatajad toovad kohale erinevad lamba- ja kitsetõud. Estfarm Tartumaalt tutvustab kodulindusid ja küülikuid. Erinevad kalad püüab ja toob kohale kalakuningas Mati Vetevool, haruldasi tiigikalu eksponeerib Jaaniraotu talu Võrumaalt. Eksootilisi loomi nagu jaanalinnud, alpakad ja kängurud näitab Muhu jaanalinnufarm ning linde ja roomajaid tutvustab Reinu talu Pärnumaalt. Samuti on võimalik näituslaadalt endale loomi tellida või osta.