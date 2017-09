DELFI FOTOD | Linnaametnikud: Kunmani kinnistuga seoses survet ei avaldatud

Täna Harju maakohtus jätkuval Edgar savisaare protsessil kinnitasid Tallinna linnaametnikud, et seoses Nõmmel Sihi tänaval asuva kinnistuga neile survet ei avaldatud.

Esialgu pidid arutluse alla tulema reklaamklipid, milles süüdistuse järgi kasutati Tallinna linna eelarvelisi vahendeid 2013. aasta volikogu valimiskampaana rahastamiseks. Et eelmisel nädalal haigestunud Priit Kutser on jätkuvalt haige, jätkati täna hoopis ettevõtja Vello Kunmaniga seotud Sihi tänava ehitusobjekti tunnistajate ülekuulamist.

Ettevõtja Vello Kunmani süüdistus puudutab 2014. ja 2015. aastal Sihi tänav 108 asuval ehitusobjektil toimuvat.

Esimese tunnistajana kohtu ees tunnistusi andnud toonane linnaplaneerimisameti juhataja Anu Hallik-Jürgenstein ütles, et kuulis esmakordselt Sihi tänaval asuvast ehitusobjektist 2014. aastal. Objektile oli väljastatud projekteerimistingimused ja sellele tuginedes ka ehitusluba, mille kohaselt pidi miljöövääruslik hoone säilima, kuid lubatud oli ka juurdeehitus.

Naabrid esitasid linnaplaneerimise ametile avalduse kontrollida, kas ehitustegevus vastab projektile. Ehitusjärelevalve tuvastas, et ehitus ei vastanud projektile, mistõttu ehitustööd peatati.

Linnaplaneerimisameti ehitusjärelevalve ja kasutuslubade peaspetsialist Heli Märtson teostas paikvaatlust ja tegi ettekirjutused. Hallik-Jürgenstein sai linnaplaneerimisameti koosolekutel infovahetuse käigus teada, mis toimus. Pärast esimest paikvaatlust vormistas Märtson ettekirjutuse ehitustegevuse peatamiseks, et selgitada välja täiendavad asjaolud, kuidas projektiga edasi minna.

Loe veel

Hallik-Jürgensteiniga võttis ühendust ka kinnistu omaniku isa, ettevõtja Vello Kunman, kes uuris, milline on ehitusobjekti perspektiiv. Hallik-Jürgensteini sõnul ütles ta Kunmanile, et linnaplaneerimisamet ei saa selliste projektirikkumistega leppida ja ilmselt esitatakse lammutusnõue. Omapoolseid ettepanekuid kinnistuomaniku esindaja Kunman toona ei esitanud.

Linnaplaneerimisameti toonane juht meenutas, et tal tuli Sihi tänava objektiga keskmisest rohkem tegeleda, kuna see pälvis suurt meediatähelepanu. Tema oli aga enamikel juhtudel linna-poolne kõneisik, kes pidi andma intervjuusid.

Hallik-Jürgensteini sõnul määrati kinnistu omanikule ka 2000 euro suurunue sunniraha, kuna ehitustegevust jätkati selle peatamist nõudvast ettekirjutusest hoolimata. Omanik maksis sunniraha ära. Linnaplaneerimisametis korraldud komisjoni koosolekul arutati, mida antud ehitusobjektiga ette võtta ja kas seda on võimalik seadustada. Komisjoni spetsialistid jõudsid Hallik-Jürgensteini kinnitusel seisukohale, et sellisel kujul, nagu hoone ehitati, see ei sobi, ja hoone tuleb vähemalt osaliselt lammutada. Ühtlasi otsustati, et miljööväärtuslik hoone tuleb taastada.

Objektil toimuv ehitustöö lõppes 2015. aasta alguses, mil kohapeal käinud ametnikud ehitustegevust ei tuvastanud. Lõpliku lammutuseeskirja allkirjas Hallik-Jürgenstein 2016. aasta mais.

Hoone vahetas vahepeal omanikku, kelleks on Heli Märtsoni kinnitusel Marika Lehtla, kes aga vaidlustas 2016. aasta otsuse hoone osaliselt lammutada.

Hallik-Jürgensteinil rohkem kokkupuuteid peale ühte kohtumist Kunmaniga ei olnud. Samuti kohtunud ta ka Villu Reiljaniga. Eeskätt suure meediahuvi tõttu andis Hallik-Jürgenstein toonasele Tallinna abilinnapeale Taavi Aasale kinnistuga seonduvast ülevaate. Talle näis, et Aas oli linnaplaneerimisameti otsustega nõus.

Ta kinnitas, et tema teada puudus toonasel linnapeal Edgar Savisaarel igasugune puutumus Sihi tänava kinnistuga ja mingisuguseid korraldusi ta ei saanud. Küll aga saatis Hallik-Jürgensteini alluv, toonane linnaplaneerimisameti juhataja asetäitja Erki Korp talle e-kirja, milles juhtis tähelepanu Sihi tänaval toimuvale räigele rikkumisele, mistõttu tuleks hoone lammutada, ent sellesse sekkuks Taavi Aas. Hallik-Jürgenstein märkis, et Korp oli aga varem taolise sisuga kirju saatnud, mistõttu ta sellele suuremat tähelepanu ei pööranud, kuid näitas seda siiski ka Aasale.

Ametnikud: kinnistuga seoses survet ei avaldatud

Hallik-Jürgensteini kõrval tunnistuni andnud ametnikud kinnitasid, et ettevõtja Vello Kunmani kinnistuga seoses ei olnud tunda linnajuhtide survet.

Toona ja ka praegu Tallinna linnaplaneerimisameti ehitusosakonda juhtiv Helvi Kork ütles kohtus, et ehitustööd peatamist nõudev ettekirjutus oli ametniku otsus. Tema sõnul polnud otsuse juures palju mõelda, kuna kui tööd ei vasta ehitusprojektile, siis tuleb tööd peatada. Ehituse peatamise otsus tegi ametnik, ülejäänud otsused tegi aga linnaplaneerimisameti komisjon. Ta kinnitas, et keegi ei mõjutanud tema ega teiste ametnike otsuseid.

Linnaplaneerimise ameti ehitusjärelevalve ja kasutuslubade peaspetsialist Heli Märtson kohtus ka Vello Kunmaniga, kes väitis, et säilitamisel kuulunud miljööväärtuslikku hoonet polnud võimalik säilitada. Korgi sõnul ei vastanud see tõele, sest juba ehitusloa menetlusel oleks pidanud välja tulema, et mingid konstruktsioonid tuleb välja vahetada.

Märtson kohtus ka Kunmanit esindanud Villu Reiljaniga, kes soovis ehituse seadustada. Linnaametnik ütles Reiljanile, et selle, kuidas objektiga edasi minna, otsustab komisjon.

Ta kinnitas ka, et ei täheldanud, nagu keegi oleks teda seoses Sihi tänava kinnistuga kuidagi survestanud. Ta lisas, et sai tegutseda vastavale enda paremale äranägemisel, nii nagu seadus ette näeb. Samuti ei suhelnud ta sel teemal toonase linnapea Edgar Savisaarega.

Sihi tänava ehitussaaga

2014. aasta aasta sügisel asus Vello Kunman oma tütrele ja väimehele Nõmmele Sihi tänavale maja ehitama. Projekt lubas krundil seisnud 1931. aastal ehitusinsener Heinrich Kukkuri projekteeritud miljööväärtusliku hoone renoveerida ja sellele lisaehitis ehitada. Selle asemel aga lammutati hoone ning ehitati ilma lubadeta ja projektist täiesti erinev maja.

Istung jätkub kell 14 rahapesu episoodi tunnistajate ülekuulamisega.