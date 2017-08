DELFI FOTOD | Lasnamäe päev sai hoo sisse, kohale saabus ka Edgar Savisaar

Päeva juhatas sisse Lasnamäe linnaosavanem Maria Jufereva, kohapeale saabus ka Edgar Savisaar.

Lasnamäe päeva pidulik üritus toimus traditsiooniliselt Tallinna lauluväljakul.

Lasnamäe linnaosavalitsuse korraldatud tasuta üritusel on oma koht ka kohalike valimiste kampaanial. Üksteise võidu jagatakse õhupalle ja muud valimisnänni.

Üritust on välja reklaamitud aga suure hulga esinejatega: suurel laval esinevad mitmed laste laulu- ja tantsukollektiivid, Artjom Savitski, Polina Volk, Nicole-Mari, Пара Тайн, DJ Den Karabljoff, populaarne vene ansambel Mэй Дэй VS DJ Max Mihaljoff, ning tuntud eesti laulja Anne Veski. Peoõhtu peaesinejaks on kuulus Venemaa bänd CHI-LLI, kes esitab oma populaarseid hitte kontserdiprogrammi teises pooles.