DELFI FOTOD | Langevad lipud, ehitustolm ja sädemepilves askeldav tööline. Kasutusluba ootav GAG-i uus õppehoone paistab veel pooleli olevat

Täna avasid Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart ja kooli direktor Hendrik Agur Gustav Adolfi gümnaasiumi uue Kotzebue õppehoone. Piltide põhjal on maja veel ehitamisjärgus.

Hümni ajal tuli seinast lahti lipuhoidja, sest kaks tüüblit enam ei pidanud raskusele vastu. Piltidelt on näha, et seinal kõndinud poisid, kes lipud vardasse panid, sinna peale ei astunud, seega on tegemist ehituspraagiga.

Jäädvustustelt leiab teisigi murettekitavaid asju, mis tekitab küsimuse, kas koolimaja ehitus ja avamine on toimunud kiirustades. Siin-seal sagisid koolimajas töölised, kellest üks tegeles veel ukse parajaks freesimisega. Katusekorrusel on paigaldamata ukselukud, selle asemel kasutatakse neid uste vahel. Samuti ei paista söökla veel valmis olevat.

Täna peaks saabuma aga kooli direktori Hendrik Aguri sõnul hoone kasutusluba. Kasutusluba ei saa aga väljastada, kui ehitustööd pole veel valmis.

Häälekas kogukond kooli vilistlasi ja lapsevanemaid peab kiiret asjaajamist koolimaja puhul korruptiivseks. Abilinnapea Mihhail Kõlvart kinnitas aga, et kõik on seaduslik. "Nagu me näeme, siis ei käi see ju kiiresti," ütles ta.