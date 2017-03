DELFI FOTOD: Keskerakonna volikogu valib valimiste esinumbreid, Haaberstis jätkab Viktor Vassiljev

Keskerakonna Tallinna Nõukogu valib täna oktoobris toimuvate kohalike omavolikogu valimiste Tallinna piirkondade esinumbreid. Haaberstis jätkab sellena endine linnaosa vanem ja praegune Riigikogu liige Viktor Vassiljev.

„Viktor Vassiljev on tugevalt panustanud Tallinna ja Haabersti linnaosa arengusse pikaaegse linnavolikogu liikme ning linnaosavanemana. Ta on sama jõuliselt Eesti inimeste heaolu eest seisnud ka Riigikogu sotsiaalkomisjonis töötades. Haabersti inimesed hindavad Viktor Vassiljevit väga kõrgelt, mida tõestavad tema varasemad valimistulemused. Ta on pälvinud Haabersti ringkonnas kõrgeima toetuse kahtedel viimastel kohalikel valimistel,“ teatas Keskerakonna esimees Jüri Ratas erakonna pressiesindaja vahendusel.

„Kandideerin sellepärast, et selle linnaosa ja inimeste käekäik on mulle aastaid olnud lähedane. Olen linnaosa vanema ja riigikogulasena püüdnud Tallinna kõige ilusama linnaosa elule alati kaasa aidata,“ ütles Vassiljev.

Ta lisas, et Haabersti elanikud on ta juba Riigikokku valinud. "Nüüd, kui Riigikogu liikmed saavad olla ka volikogu liikmed, on mul valituks osutudes võimalus veelgi enam Haabersti elu ja arengu eest seista,“ ütles Vassiljev.

Varasemalt on Keskerakond nimetanud Mustamäe ja Lasnamäe ringkonna esinumbrid. Mustamäe esinumbrina läheb kohalike omavalitsuste valimistele vastu Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas ning Lasnamäel abilinnapea Mihhail Kõlvart.