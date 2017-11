DELFI FOTOD | Keskerakond jagas võimupositsioone: Mihhail Kõlvarist saab volikogu esimees, linnajuhtimisse kaasatakse ka rohelised

Täna otsustas Keskerakonna Tallinna piirkondade nõukogu kinnitada erakonna esimehe Jüri Ratase ettepanekul kandidaadid linnapea, linnavolikogu esimehe ja aseesimehe ning Keskerakonna volikogu fraktsiooni juhtkonna kohtadele.

Tallinna Linnavolikogu esimehe ning Keskerakonna volikogu fraktsiooni juhi kandidaadiks kinnitas nõukogu Mihhail Kõlvarti. Jüri Ratase sõnul on Mihhail Kõlvart Tallinna Linnavalitsuses paistnud silma oma töökuse ja tasakaalukusega, mida tunnustasid ka linnaelanikud, kes andsid talle valimistel väga tugeva mandaadi. „Ma olen kindel, et Mihhail Kõlvart juhib Tallinna Linnavolikogu endale omasel lugupidaval viisil. Tema roll on leida erimeelsuste asemel ühisosa ning vajadusel lepitada erinevaid poliitilisi ambitsioone,“ rõhutas Ratas.

Linnapeakandidaadiks nimetas Keskerakonna Tallinna nõukogu Taavi Aasa, kelle puhul tõi Ratas välja aastatepikkuse töö linnaelanike heaks abilinnapea ning tegevlinnapeana. „Olen kindel, et Taavi Aas jätkab ka järgmisel neljal aastal sama tugevalt ning Eesti pealinn saab tema näol tööka ning väärika linnapea,“ ütles Keskerakonna esimees.

Volikogu aseesimehe kandidaadiks nimetati varasemalt Keskerakonna volikogu fraktsiooni juhtinud kogenud poliitik Toivo Tootsen. Ratas selgitas, et Tootsen on endise ajakirjanikuna harjunud otsima tõde ja õiglust ning need omadused on väga olulised igale poliitikule.

Lisaks toetas Tallinna Nõukogu ettepanekut valida Tallinna Linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimeeste kohale Toivo Tootsen, Margarita Tšernogorova, Leonid Mihhailov ja Tiit Terik.

Loe veel

Mõneti üllatuslikult annab Keskerakond ühe abilinnapea koha rohelistele, kes ei pääsenud isegi volikokku, kinnitas kohapeal viibiv Delfi reporter.

Keskerakonna ja Roheliste esindus kohtus esmaspäeval. Taavi Aas märkis pärast, et koostöö rohelistega annab Tallinnale paremad võimalused Euroopa Roheliseks Pealinnaks kandideerimisel. "Laiapõhjaline linna valitsemise põhimõte on Keskerakonnale jätkuvalt sümpaatne ja Erakond Eestimaa Rohelistel on olnud heaks dialoogi partneriks," sõnas Taavi Aas.