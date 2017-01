DELFI FOTOD: Kellest saab Reformierakonna uus peasekretär?

Täna keskpäeval kogunes Reformierakonna juhatus, et nimetada erakonnale uus peasekretär.

13. jaanuaril toimunud Reformierakonna juhatuse istungil teatas erakonna uueks esimeheks valitud Hanno Pevkur, et soovib erakonda oma meeskonnaga juhtida, mistõttu kavatseb välja vahetada erakonna peasekretäri Reimo Nebokati ja piirkondade arendusdivisjoni juhi Kalev Lillo.

Kaks nädalat tagasi pingelises õhkkonnas toimunud koosolekul uut peasekretäri ei nimetatud. Tänasel juhatuse istungil peaks aga otsus langema ning Reformierakond saab tõenäoliselt uue peasekretäri.

Hanno Pevkuri soosikuks peetakse Ambla vallavanemat ning Reformierakonna Järvamaa piirkonna juhti Rait Pihelgast.

"Tõepoolest on erakonna esimees minu poole pöördunud ja minu jaoks on see suur au, kuid ärgem tõtakem asjadest ette," vastas Pihelgas 17. jaanuaril küsimusele, kas temast saab Reformierakonna uus peasekretär.

Pihelgase kinnitusel on erakonna uus esimees Hanno Pevkur temaga Reformierakonna peasekretäriks kandideerimise teemadel vestelnud. "Olen erakonna esimehega sellest teemast rääkinud. Minu jaoks on see suur au, et ta tahab mind oma meeskonda ja tunnustus minu varasemale tööle, kuid siiski ei ole mõtet sündmustest ette rutata," selgitas Pihelgas.

Sisevalimiste kampaania käigus süüdistas Pevkur erakonna peakontorit, mille juhiks Nebokat on, Kristen Michali kandidatuuri toetamises.

Oktoobris sattus Nebokat ebatavaliselt teravasse sõnasõtta erakonna auesimees Siim Kallasega, süüdistades Kallast soovis otsida sõprust kremlimeelsuse esindajaga ehk Edgar Savisaare juhitud Keskerakonnaga.