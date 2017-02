DELFI FOTOD: Kaur Kenderi kohtuprotsess jätkub märtsis kinnisena, fännid on pettunud

Täna jätkus Harju maakohtus kohtuasi Kaur Kenderi üle. Istung kuulutati aga kaitselegi üllatuseks kinniseks. Varsti lükati aga istung osaliselt sootuks edasi.

Kolmveerand aastat edasi lükatud kohtumenetlus Kaur Kenderi üle jätkus täna kohtuistungiga. Veel eelmise nädala lõpus arvasid aga nii Kender kui tema kaitsja Paul Keres, et istung tuleb avalik. Reedel selgus, et siiski mitte. Kohtu pressiesindaja sõnul jätkub istung kinnisena seni, kui arutatakse tõendeid ehk Kenderi kohtu alla saatmise põhjuseks olnud kirjatükki Untitled 12.

Veel reedel ei osanud kohtu esindajad öelda, millal istung taas avalikuks kuulutatakse. Kohale on ühtlasi lubanud tulla vähemalt kümned, kui mitte sajad huvilised. Isegi kui tänane istung varsti pärast algust avalikuks kuulutatakse, siis ei mahu huvilised tõenäoliselt kõik saali, kuigi kohtul on vajadusel võimalik kasutada ka suuremaid ruume.

Kohtusaali ette olid kella kümneks lisaks ajakirjanikele jõudnud mõnikümmend huvilist, ent siiski oluliselt vähem, kui enne istungit loodeti või kardeti. Istungi alguses tuli kõigil huvilistel jääda ukse taha ning osad ootajatest läksid sootuks minema. Kenderi kaitsja Paul Keres ütles napilt, et ei tohi täpselt avaldada, milliste tõendite esitamise tõttu istung kinniseks kuulutati.

Kuna istung on kinnine, ei saa keegi ka istungisaalis jälgida, millal see jälle avalikuks kuulutatakse. Kender lubas siiski, et kui istung täna jooksvalt avalikuks kuulutatakse, siis nõuab ta, et sellest ka ootajatele teada antaks.

Pool tundi pärast istungi algust kuulutas kohtunik esialgu välja pooletunnise pausi. "Pärast kuulutatakse võib-olla avalikuks," tõdes Kender.

Kuna kohtunik määras taotluste tõttu täiendavaid ekspertiise, sai tänane istung juba tund aega pärast algust läbi ning järgmised istungid toimuvad alles 22. märtsil.