DELFI FOTOD | Kardioloog andis kohtus Savisaare tervislikule seisundile hinnangu

Täna pärastlõunal saabus Harju maakohtusse ütlusi andma kardioloog dr Margus Viigimaa, kes oli üks asjatundjatest, kes viisid möödunud aastal läbi korruptsioonisüüdistustega kohtu all oleva Edgar Savisaare tervist puudutava kohtuarstliku ekspertiisi.

Täna hommikul andis Harju maakohtus kinnisel istungil ütlusi korruptsioonis süüdistatud Edgar Savisaare raviarst Peep Põdder, kelle sõnul süvenevad hetkel haiglas viibiva Savisaare terviseprobleemid.

Pärast Põdderit tuli kella kolmeks tunnistusi andma Põhja-Eesti regionaalhaigla kardioloogiakeskuse juhataja dr Margus Viigimaa, kes oli üks neist asjatundjatest, kes tegi möödunud aastal Savisaarele kohtuarstliku ekspertiisi.

Istungil andsid arstid ütlusi, et kohus saaks langetada otsuse, kas Savisaare tervislik seisund võimaldab tal kohtuprotsessil osaleda.

Savisaare kaitsja Oliver Nääs kinnitas täna Delfile, et ta langetab neljapäevaks otsuse, kuidas tema sooviks kohtuasjaga edasi minna. "Täna andis Peep Põdder oma selgitused Edgar Savisaare tervisliku seisundi osas ja kohus ootab meie seisukohti ja taotlusi edasise osas neljapäevasel istungil," ütles Nääs pärast tänase istungipäeva esimest poolt.

Nääs lisas, et kaitsja taotlus sõltub ka dr Margus Viigimaa ütlustest ja selgitustest

"Põhimõtteliselt on kohtul kolm varianti. Kas minna edasi samas koosseisus, nagu see praegu on; eraldada Edgar Savisaare asi ära või hoopis lõpetada Edgar Savisaare osas kriminaalmenetlus. Eks nende variantide vahel kohus kaalubki ja eks me peame siis ise otsustama, milline on see kõige sobivam meede hetkel," kirjeldas Savisaare kaitsja võimalikke variante.

Edgar Savisaare süüasi

Tallinna linnapead Edgar Savisaart süüdistatakse korduvas altkäemaksuga nõustumises ja selle vastuvõtmises, rahapesus, korduvas omastamises ja erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises. Esitatud süüdistuse kohaselt võttis Edgar Savisaar olles Tallinna linnapea vastu altkäemaksu ja nõustus sellega seoses oma tööülesannete täitmisega.

Peale tema on samas kriminaalasjas süüdistuse saanud ärimehed Alexander Kofkin, Vello Kunman, Hillar Teder ja Aivar Tuulberg, Tallinna linnavolikogu esimees Kalev Kallo ja Tallinna endine linnaametnik Priit Kutser. Samuti on süüdistus esitatud Keskerakonnale.

Koos teistega süüdistuse saanud ekspoliitik Villu Reiljan tunnistas end süüdi ja 19. oktoobril kuulutas Harju Maakohus otsuse, millega mõistis eksministri ja kunagise parteijuhi Villu Reiljani süüdi altkäemaksu vahendamises. Reiljanile mõisteti kokkuleppemenetluse raames rahaline karistus: 33 034 eurot.