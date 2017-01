DELFI FOTOD: Kalamajas põlenud maja asemele kerkib moodne korterelamu

Neljapäeva varahommikul tuleroaks langenud Tallinnas Vana-Kalamaja tänaval asuva puidust kortermaja asemele valmib luksuslik korterelamu, mille ehitustöödega alustatakse üsna pea.

Üleeile hommikul põlema süttinud tühjalt seisnud puumaja ootab juba mõnda aega lammutamist, et teha ruumi moodsale korterelamule, mille rahastamiseks kaasasid Larsen Kinnisvara ja ühisrahastusplatvorm Crowestate möödunud aasta suvel vaid kaheksa minutiga väikeinvestoritelt 500 000 eurot.

Aadressil Vana-Kalamaja 6 arendustegevust kavandava Larsen Kinnisvara OÜ juhatuse liikme Priit Vare sõnul näeb vana hoone lammutamise ette kehtestatud detailplaneering. "Linnaplaneerimise amet on selle maja lammutamise juba ammu otsustanud. Tõsi, lammutusluba alles menetletakse, kuna on veel lahtiseid küsimusi kinnistul asuvate maa sees jooksvate trasside likvideerimise osas," tõdes Vare.

Kinnisvaraettevõtja märkis, et ehitusloa väljastamise daatumi ennustamine on suhteliselt tänamatu töö, aga ehitustööde algusajaks prognoositakse 2017. aasta teist kvartalit.

Vare kinnitas, et põleng ei aeglusta ega kiirenda kuidagi uue kavandatava hoone ehitustegevuse graafikut.

Põleng tühjalt seisnud majas

12. jaanuari hommikul kell 7 sai häirekeskus teate, et Põhja-Tallinnas Vana-Kalamaja tänaval põleb lahtise leegiga kasutuseta kahekorruseline puust maja.

Päästjad alustasid sündmuskohal koheselt kustutustöid, põlevast majast toodi välja kodutu mees, kes oli teadvusel.

Loe veel

"Ebamugav on selline juhtum meile kindlasti, kuna hoone kindlustatud ei olnud," ütles Vare.

"Tegemist on kahetsusväärse juhtumiga, eriti just seetõttu, et kuuldavasti on inimene põlengus viga saanud. Päästeametilt ei ole meile veel küll ametlikku raportit laekunud, aga vestluses on nad viidanud, et ilmselt on põleng tekkinud majja tunginud kodutute hooletust suitsetamisest," selgitas Vare eilse põlengu esialgseid asjaolusid.

Ta kinnitas, et Larsen Kinnisvara on teinud kõik endast oleneva, et majja sissepääsu takistada, sulgedes aknaid ja lukustades uksi. "Selleks otstarbeks on arendaja tellinud haldusettevõttelt teenust. Nagu antud juhtum näitab, siis on inimesed majja tee kahjuks siiski leidnud," nentis ta.