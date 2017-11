DELFI FOTOD | Jüri Ratas ja Jaak Aab käisid ringkäigul Patarei hoonestikus

Peaminister Jüri Ratas ja riigihalduse minister Jaak Aab külastasid täna Patarei hoonetekompleksi, mille tulevikku puudutavaid ettepanekuid hakkab valitsuskabinet lähiajal arutama. Teiste seas olid kaasas ka Raimond Kaljulaid ja Alina Tubli.

Ratase sõnul on oluline, et riigile tähtis, suure ajaloolise ja kultuurilise väärtusega kompleks ei jääks lagunema, vaid saaks korda.

"Kaalume valitsuskabinetis kõik ettepanekud väga tõsiselt läbi ning loodame leida avalikku huvi ja riigi võimalusi arvestava lahenduse," ütles ta.

Ratase sõnul tuleb valik teha laias laastus kahe variandi vahel - kas jätta kinnistud Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) omandisse või panna need enampakkumisele. Samas rõhutas ta, et ka müügi kasuks otsustamisel peab kompleks jääma kõigile ligipääsetavaks ja vähemalt osaliselt avalikku kasutusse.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on Patarei detailplaneering jõudnud praktiliselt kinnitamise etappi ning nüüd on vaja läbi arutada ja teha otsus Patarei tuleviku kohta.

"Hoonetekompleksi kordategemisel on võimalik seda kasutada erinevates funktsioonides, näiteks majutus-, toitlustus- ja vaba aja veetmise kohana. Minu põhisoov on, et kompleks tehtaks korda ja et see jääks kindlasti avalikku kasutusse. Kui lähiajal ei saa arendust rakendada, siis tuleb hoone korralikult konserveerida ning hoida seda võimalikult heades tingimustes," ütles Aab.

Valitsuse pressiteenistus teatas, et Patarei hoonetekompleks on Eesti üks võimsamaid ehitis- ja ajaloomälestisi, millele on kompleksi ajalooga seotud rakenduse leidmine olnud arutelu all juba ligi 20 aastat. Viimastel aastatel on Patarei lähiümbrust oluliselt korrastatud.

RKAS on aktiivselt tegelenud piirkonda toetava terviklahenduse väljatöötamisega. Koostöös Tallinna linnaga lahendati ligipääsutee küsimus ning ehitati valmis Kalaranna tänav. Sellega paranes oluliselt piirkonna ligipääsetavus ning tõusis kinnisvara kasutusperspektiiv ja seeläbi väärtus.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo teatas, et kehtestamisel on ka Patarei uus detailplaneering, mille eesmärgiks on rajada atraktiivne ja inimsõbralik linnaruum Patarei ala ajaloolise ja planeeritava uushoonestuse vahele.