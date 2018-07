Järvamaal Abaja küla lähedal süttis täna hommikul raba.

Lääne päästekeskuse pressiesindaja Maris Mooritsa sõnul toimub täna kella 11st Järvamaal, Abaja küla lähedal Abajarabas tulekahju, kus põleb 20 hektarit raba.

"Rabas käivad aktiivsed kustutustööd, kus osaleb 48 meest ja 20 tehnikaühikut. Kohal on tuletõrjeautod, ATVd ning politsei- ja piirivalveameti helikopter. Inimvigastusi ega ohtu inimestele ei ole ning olukord on päästjate kontrolli all," kinnitas Moorits täna Delfile.