DELFI FOTOD: Jaak Jõerüüt esitles elulooraamatut

Kirjanik ja diplomaat Jaak Jõerüüt esitles täna Viru Keskuse Rahva Raamatus oma elulooraamatut "On nagu on."

"Kõik inimesed peavad päevikut, ainult et selle päeviku nimi on mälu. Mälupäevik on ammendamatu," kirjeldas Jõerüüt raamatu saamislugu enne esitlust. "Iga isiklik elulugu kätkeb Eestis midagi üldist, on osa eestlase elust ja loost - see õigustab ka väikeste episoodide jutustamist. Mida vähem on ühiseid mäluauke, seda enam on lootust tulevikule."