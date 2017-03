DELFI FOTOD ja VIDEOD: Kaitsja nõuab, et Savisaare osas lõpetataks kriminaalmenetlus tervislikel põhjustel

Kuigi Edgar Savisaar töötab Keskerakonna juures ajaloonõunikuna ning ilmus nädalavahetusel avalikul üritusel erakondlaste ette, olla tema tervis kaitsja Oliver Nääsi sõnul nii kehv, et kohut Savisaare üle pidada ei saa.

Täna hommikul kell 8.30 algas nii-nimetatud Savisaare protsessis teine eelistung. Kohtualuseid kohal polnud, sõna võtsid nende kaitsjad.

Istung kestis üle kahe tunni. Põhiküsimus istungi eel oli, kas Savisaare kaitsja Oliver Nääs esitab taotluse, et Savisaare suhtes kriminaalmenetlus tervislikel põhjustel lõpetataks. Viimased sündmused - Savisaare võimalik kandideerimine valimistel, nädalavahetuse esinemine ja muu taoline - viitaks justkui, et Savisaarel läheb paremini.

Istungi järel aga ütles Nääs ajakirjanikele, et esitas siiski kohtunikule tervist puudutava taotluse. Nääs selgitas, et Savisaar on pöördumatult haige. Ta lisas, et on Savisaare viimase 16 aasta haiguslooga tutvunud ning on piisavalt põhjuseid, miks Savisaar ei saaks pikal kohtuprotsessil osaleda.

Samas on Savisaar ju palgal Keskerakonna juures ning ilmus nädalavahetusel taas avalikkuse ette. Nääs rõhutas, et Savisaar pole voodihaige, kuid tema tervis on ikkagi kehv. Nääs märkis, et lisas taotlusele ka kolme arsti eksperthinnangud.

Nääsil Evestust taandada ei õnnestunud

Ühtlasi taotles Nääs juhtiva riigiprokuröri Steven-Hristo Evestuse taandamist, kuna too olevat käitunud erapoolikult. Evestus ise sõnas, et ei nõustu Nääsi põhjendustega ning on käitunud igati seadusekohaselt. Ka kohus leidis, et Evestuse taandamiseks põhjust pole.

Loe veel

Samuti ei nõustunud Evestus sellega, et Savisaare tervis oleks nii kehv, et ta ei saa protsessil osaleda.

Lisaks mainitud tervisetaotlusele esitas Nääs ka taotluse, et lõpetada menetlus kriminaalasja rahapesu episoodis, kuna see olla kestnud praeguseks juba kuus aastat. Mõlema taotluse osas langetab kohus otsuse 13. aprillil.

Riigiprokuratuur esitas 2016. aasta novembri lõpus süüdistuse kuritegude toimepanemises Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele, MTÜ-le Eesti Keskerakond, Tallinna linnavolikogu esimehele Kalev Kallole, lisaks veel linnavalitsuse endisele nõunikule ja viiele ettevõtjale.

Esimene eelistung oli veebruari keskel ning toona taotles Savisaare kaitsemeeskond kaitseakti esitamiseks lisaaega. Savisaare tervislikust seisundist ei räägitud. Möödunud pühapäeval sõnas Savisaare kaitsja Oliver Nääs EPLile: "Kas eelistungil tuleb juttu ka Edgar Savisaare tervisest, saan kommenteerida alles siis, kui eelistung on läbi. Praegu saan öelda ainult seda, et esitatud on kaitseakt ja vastavalt taotlusele seda ka seal arutatakse."

Savisaart ennast võis avalikkuse ees näha päev varem, kui ta astus üles Keskpartei Tartu piirkonna koosolekul. Ta rääkis avameelselt oma terviseprobleemidest, ent samas oli näha, et ta oli heas tujus ja valmis ka poliitikaga seotud teemadel sõna sekka ütlema.

Otsust oodata tuleval aastal

Oliver Nääs on kinnitanud, et Savisaar kokkuleppemenetlusega ei nõustu. Näiteks Keskerakonna poolt on kinnitatud, et oma süüdistuses võivad nad sellist lahendust kaaluda. Peasekretär Jaak Aab sõnas eelmisel nädalal: "Eelkõige lähtume erakonna huvidest ja kindlasti ei välista me kokkuleppe taotlemist edasise kohtumenetluse käigus."

Üldprotsess võib aga kesta kaua. Esimese eelistungi järel sõnas juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus Delfile, et põhiistungid algavad juunis, jätkuvad pärast suvepuhkust septembris ja siis jätkatakse kuni kevadeni peaaegu iga nädal. Ta lootis, et esimese astme kohtuotsus tuleb 2018. aastal.