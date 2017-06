DELFI FOTOD JA VIDEO | Varnjas toimusid Eesti sääsepüüdmise meistrivõistlused

Sääsepüüdmise Eesti meistriks tuli Maero Pukk. Parima sääsepüüdjate meeskonna tiitli viisid koju Kristo Karl Aedma ja Kevin Saare.

Tartumaal Sibulateel Varnja külas asuva Mesi Tare Kodumaja hoovil toimunud sääsepüüdmise Eesti meistrivõistlustel selgus võitja nii individuaalarvestuses kui meeskondlikus klassis, kus korraga püüdis sääski kaks inimest. Sääsepüüdmise Eesti meistriks tuli Maero Pukk. Parima sääsepüüdjate meeskonna tiitli viisid koju Kristo Karl Aedma ja Kevin Saare.

Võistluse ühe korraldaja, Mesi Tare perenaise Herling Jürimäe sõnul on sääsepüüdmine lõbus ja seltskondlik tegevus. „Juunikuus tõenäoliselt suur osa eestimaalasi madistab sääskedega. Samas kui sääsepüüdmine võistlusena ette võtta, ei vaja see eelnevat treeninglaagrit ja hakkama saavad kõik. Seega pole meil ei vanuse- ega rahvusliku kuuluvuse piirangut. Oluline on vaid, et kaasa saaks hea tuju ja parimad sõbrad.“

Õhtu juhatas sisse Kristjan Piirimäe loeng, kus ta tutvustas Eesti esimest sääsekaarti.

Sääsepüüdmise meistrivõistluse idee on pärit Soomest, kus seda on võistlusvormis läbi viidud aastaid. Eesti esimesed sääsepüüdmise võistlused toimusid 2010. aastal samuti Sibulateel, kus esimeseks meistriks krooniti osav Rein Leib.