DELFI FOTOD ja VIDEO | Vabaduse väljakul tähistati töörahvapüha: "Raudteelased, meremehed, tervishoiutöötajad, transporditöötajad, kaubandustöötajad, elagu!"

Ametiühingud korraldasid täna Vabaduse väljakul kogupereürituse, et tähelepanu juhtida töötajate terviseküsimustele, nagu haiguspäevad ja ohutu töö. Tervisenõudjaid tervitas ka peaminister Jüri Ratas.

"Kui rõõmustab töörahvas, siis seda tähistab teiega kindlasti ka valitsus," rääkis peaminister Jüri Ratas. Kontserdi andis Põhja-Tallinn ja päeva juhtis Nikolai Bentser. Peale peaministri oli kohaletulnuid tervitamas ka riigikogu esimees Eiki Nestor. Kohal olid ka tugevamad valdkondlikud ametiühingud, ja ametiühingute keskliit reklaamis 50 tööandjat, kes hüvitavad töötajatele esimesi haiguspäevi.

Eesti ametiühingute keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul vananeb ja väheneb Eesti töötajaskond kiiresti, mistõttu tuleb inimestel käia tööl vanema eani. „Küsime täna, kas meile on tagatud piisavalt ohutud töötingimused ja head võimalused oma tervise eest hoolitsemiseks? Kas meil on üldse võimalik kauem töötada? Kutsume inimesi kontserdile, et tõsta rahva tervis tööandjate ja poliitikute jaoks kõige tähtsamaks teemaks üldse,“ rääkis ametiühingujuht Peep Peterson.

Ametiühingute keskliit küsitles Vabaduse väljakul töötajaid, et saada kokku nimekiri tööandjatest, kes hüvitavad oma töötajaile esimesi haiguspäevi ja kes jätavad selle tegemata. „Töötajate terviseprobleemid viivad alla ettevõtete tööviljakuse ja see kajastub nii kasumites kui palgas. Nii inimeste kui ettevõtete huvides on, et töötajad haigena tööl ei käiks,“ kommenteeris Peterson.