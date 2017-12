DELFI FOTOD JA VIDEO | Teeviidal püütakse noorte tähelepanu aktiivsete tegevustega: saab katsuda nii relvi kui paigaldada kanüüli

Täna ja homme Tallinnas näituste messikeskuses toimuv noorte infomess Teeviit pakub noortele sadu haridus- ja karjäärivõimalusi, mille tutvustamiseks püütakse võimalikult noortepärast lähenemist kasutada.

Noored, kes seisavad valiku ees, mida pärast põhikooli või gümnaasiumi lõppu edasi teha, leiavad messikeskuse suures saalis tihedalt külg külje kõrval paiknevate väljapanekute labürindist kiiresti endale huvipakkuva ja suunduvad sinna.

Lisaks klassikalistele boksidele, kus haridusasutused ja organisatsioonid oma tegevust tutvustavad, on messile üles seatud kaks lava, kus toimuvad arutelud ja kontserdid, aga ka moeetendused.

Huvilisi jagub kõigi väljapanekute juurde, eriti suur tung on seal, kus leiab aset midagi enamat kui pelgalt silmast silma vestlus. Järjekord ei taha lõppeda Tartu tervishoiu kõrgkooli väljapaneku juures, kus saab proovida kanüüli paigaldamist.

Sisekaitseakadeemia hiigelsuure väljapaneku ümber, kus tutvustatakse nii politsei, piirivalve ja päästeala kui ka justiits- ning maksu- ja tollisüsteemi karjäärivõimalusi, käib tihe sagimine, sest väljas on päästjate ja politseinike tipptehnika.

Kõrgema sõjakooli juures tuntakse erilist huvi relvade vastu, mille sihikust avanevat vaadet saab oma silmaga kontrollida.

Tööandjana tulevikutalente otsiv Nordica meelitab noori selfieseinaga. "Kuna me oleme kiiresti laienev ettevõte,siis paratamatult vaatame ka tulevikku. Üks osa tulevikust on ka noored inimesed, kes praegu võivad veel koolis olla, kuid miks ei võiks neist paljud olla tulevikus seotud Eesti lennunduse või ka Nordicaga," selgitas Eestis rahvusliku lennukompanii müügiosakonna assistent Morten Merila.

Teeviida peakorraldaja Eesti noorsootöö keskuse peaeksperdi Epp Reediku sõnul pakuvad messil osalejad aktiivseid tegevusi just selleks, et noored saaksid ise katsetada, et isikliku kogemuse abil palju kindlamalt tulevikku puudutavaid otsuseid teha.

Sadu haridus- ja karjäärivõimalusi pakkuv Teeviit püüab teha tulevase eriala valimise noore jaoks võimalikult selgeks ja teadlikuks. "Sa saad otse suhelda kogemuse pakkujaga, sa saad küsida, mis sind huvitab ja saad käed külge panna," kinnitas Reedik.

Põhikooli lõpetaja soovib tulevikus vähemalt 1500-eurost palka

Üheksandat klassi lõpetava neiu sõnul leidub Teeviidal palju erinevaid kutsehariduskeskusi, mille vahel ta valib. "Kõik annavad soovitusi ja võib-olla leiabki selle, mis on tulevikus õige. Mõtlen kümne eriala peale. Mul on koolis hinded korras, seega - kes teab?" märkis ta.

Pärast hariduse omandamist loodab teenida kaugelt üle praeguse keskmise palga. "Tahaks saada 1500 eurot kätte. Ma tahan öelda, et ma olen haritud inimene, kes saab teadmistega võrdset palka."

7.-8. detsembrini Eesti Näituste messikeskuses korraldatav Teeviit on kõigile tasuta. Messi korraldatakse juba 23. korda.

Noorte infomessi Teeviit 2017 noorteinfo tegevust rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF-ist kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Millist haridust saab omandada justiitskolledžis ja miks külastas messi juba ülikoolis õppiv tudeng, vaata videost!