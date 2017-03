DELFI FOTOD ja VIDEO: Tartus avas uksed SPARK Makerlab

Tartu südalinnas avas täna uksed SPARK Makerlab - see on koht, kuhu on oodatud kõik, kes tahavad oma kätega midagi ära teha.

MTÜ SPARK Makerlab on maailmas laialdaselt leviva makerspace'de ehk avatud isetegijate töökodade kultuuri kehastus Tartus. Makerspace on füüsiline ruum, kus on võimalik kohata omasuguseid hakkajaid-tegijaid inimesi ning ühiselt või iseseisvalt projekte-ideid reaalsuseks muuta. Makerlabi kui avatud töökoja inimesed saavad kasutada Makerlabis olevaid tööriistasid, tööruume ning Makerlabi põhimaterjale.

"SPARK on maja nimi, milles pesitseme. Nimetus ise tuleb sõnast Teaduspark, kuna hoonesse on laienenud ka Teaduspargi ettevõtted. Lisaks tähendab "spark" tõlgituna sädet ja sütitamist, mis tähistab maja suunitlust sütitada ideid ning uusi ettevõtmisi. Oleme valinud ingliskeelse nime Makerlab ning mitte Meistritekoda, Avatud Töökoda või muu variandi, kuna meid ümbritsevad rahvusvahelised õpilased, tudengid, kolleegid ning välismaiselt on "makerlab" väliskülalistele leitavam. Viimane on eriti tähtis, kui soovime isetegijate loomingut pakkuda ka välismaalastele," selgitavad SPARK Makerlabi loojad.

SPARK Makerlab pakub võimalust ehitada peaaegu kõike, mida hing ihaldab (ja ruum võimaldab). Makerlabis saab keevitada, värvida, 3D printida, laserlõigata, CNC freesida, tikksaagida, jalgratast parandada, pliiatsitega värvida, puurida, voolida, nokitseda, arvutis filme kokku lõigata, ostsilloskoobiga mõõta, ehitada taburetti või drooni, õmmelda riideid ja veel palju muud. Lisaks riistvarale on meil ka toormaterjalid. Kohapeal annavad vajadusel nõu kogenud meistrid, seda ka töötubade raames.