DELFI FOTOD JA VIDEO | Taavi Pukk: kui mujal Tallinnas on probleeme puude mahavõtmisega, siis Asula tänaval küsiti, miks neid nii palju istutatakse

Täna tutvustasid poliitikud, kommunaalameti esindaja ja ehitusfirma esindajad Tallinna kesklinnas vastvalminud Asula tänavat.

"Valdav osa elanikest on rahul, et nad lõpuks ometi saavad mööda inimväärset tänavat sõita koju ja kodust tööle ning mujale, kuhu vaja," ütles Kesklinna vanem Taavi Pukk.

Kesklinna vanema sõnul tekitavad sellised ehitusprojektid mõistagi ka vastuseisu. "Oli küsimus selles, et kuidas ikkagi täpselt peaksid olema paigutatud parkimiskohad. Mäletatavasti oli siin parkimise kakofoonia, et pargid seal, kus juhtub. Nüüd on parkimiskohad märgistatud, enam kõikjale parkida ei saa."

Seoses uue tänavavalgustusega tekkis mõnel elanikul mure, kas tänav pole mitte liiga valgeks saanud. "Majad on üsna tänava ääres, aga tänavavalgustus vastab kõigile nõuetele," selgitas Pukk.

Ta tõi välja ka ühe eriti päevakajalise teema, mis avaldus Asula tänava puhul hoopis vastupidisel kujul. "Kui mujal Tallinnas on olnud probleeme sellega, et mõned puud tuleb maha võtta, ja sellele seistakse tugevalt vastu, siis siin, tõsi, ehitustööde käigus oli pikalt küsimus selles, miks siia niipalju puid pannakse, et kas ei võiks parem nende asemel parkimiskohti olla. Tegelikult siin ka keskkonnaspetsialistid ja teedeehitajad, kes tahavad väga parkimiskohti rajada, pidid üsna pikki vaidlusi pidama sel teemal, et leida see optimaalne seisund," kirjeldas Pukk.

Miks on Asula tänava rekonstrueerimine veel oluline ja millised Tallinna Kesklinna tänavad ootavad järgmisena rekonstrueerimist, vaata videost!

Loe veel

Põhjalikult uuenenud Asula tänavat tutvustasid Kesklinna vanem Taavi Pukk, kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik ja ehitusfirma Lemminkäinen Eesti AS esindajad. Samuti kohale tulla lubanud tegevlinnapea Taavi Aas üritusele siiski ei jõudnud.

Asula tänavat rekonstrueeriti ajavahemikul 25.08.2016 – 31.05.2017. Talveperioodil oli Asula tänava tee-ehitustööde tehnoloogiline paus

Tallinna kommunaalameti tellimusel teostatud Asula tänava rekonstrueerimistööde käigus rajati tänavale 1006 m pikkune sademeveekanalisatsioon, 161 m pikkune drenaažitorustik, rekonstrueeriti tänavavalgustus, paigaldati sõidu-ja kõnniteedele uus asfaltkate, vahetati välja äärekivid, korrastati haljastus, istutati 57 lehtpuud ja 760 põõsasistikut ning paigaldati uued liikluskorraldusvahendid. Ülekäiguradadele rajati erivalgustus.

Rekonstrueerimistööde järgselt on Asula tänav 1+1 sõidurajaga tänav. Rajatud on kahesuunaline 5,6 meetri laiune asfaltkattega sõidutee, kõnniteed on rajatud laiusega 1,5 kuni 2,5 meetrit. Sõidutee äärekivi kõrgus on 12 cm. Ülekäigurajal on äärekivi kõrgus 1,0 kuni 2,0 cm. Kogu Asula tänava pikkuses on paarisnumbritega majade poolsele küljele rajatud 61 sõiduteega paralleelset betoonkivikattega parkimiskohta. Jalakäijate ohutuse tagamiseks ning sõidukite liikumiskiiruse piiramiseks rajati Asula tänavale ja Kauba tänavale tõstetud ristmik ning Asula 16, Asula 14, Asula 17a ja Asula 6 esisele sõiduteele tõstetud ülekäigurajad.

Lisaks tee-ehituslikele töödele rekonstrueeriti taastusremonttööde lõigus AS Tallinna Vesi finantseerimisel vee- ja kanalisatsioonitorustik ning AS OMA Ehitaja finantseerimisel rajati Asula tn ja Marta tn ühendustee.

Asula tn tänava rekonstrueerimisprojekti koostas Teedeprojekt OÜ. Tööde lepinguline maksumus oli ca 1,3 miljonit eurot ning töid teostas Lemminkäinen Eesti AS.