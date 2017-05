DELFI FOTOD JA VIDEO | Taavi Aas: Reidi tee pärast kohtusse pöördunutel pole mitte ühtegi ettepanekut, mida ja kuidas muuta

Keskerakonna linnapeakandidaat Taavi Aas ütles täna Tallinna Linnahalli ees toimunud erakonna valimisüritusel, et Reidi tee tuleb ning see on viidud nii kitsaks kui vähegi võimalik.

Keskerakonna valimisürituse sari jõudis täna Tallinna Linnahalli juurde, kus linnapeakandidaat Taavi Aas ning mereääresete linnaosade vanemad Raimond Kaljulaid, Tõnis Mölder ja Taavi Pukk tutvustasid valimisplaani peatükki, mis hõlmab linnahalli ja Tallinna promenaadi.

„Tulime siia ratastega, et rääkida sellest, et Tallinn saaks endale rannapromenaadi, mis kulgeks mööda mereäärt. Me oleme jõudnud nii kaugele, et täna on seda võimalik ellu viia,” selgitas Aas, miks ta koos mereäärsete linnaosade vanematega jalgratasel linnahalli juurde saabus.

„Linnahalli valisime kohana sellepärast, et meie eesmärk ja lubadus on ka see, et teeme linnahalli korda,” kinnitas Keskerakonna linnapeakandidaat.

„Täna ma oskan lubada aastat 2020. Ma väga loodan, et see ka paika peab ja arvestades projekteerimiseks ja võimalikuks rekonstrueerimiseks kuluvat aega, siis võiks see olla reaalne tähtaeg,” käis Aas välja reaalse aja, millal uuenenud linnahall võiks uksed avada.

Tänasele Keskerakonna valimisüritusele olid kohale saabunud ka Reidi tee praegusel kujul ehitamise vastu olevad kodanikuühiskonna esindajad, kes laotasid linnaisade selja taha lahti suure plakati, millel kujutatakse Reidi tee mastaapsust.

Eesti Rohelise Liikumise projektikoordinaator Mihkel Annus pistis Aasale pihku paberi, mis osutus eile halduskohtule esitatud kaebuseks, millega liikumine taotleb Reidi tee ehitusloa tühistamist.

Aktivistid osutavad, et Reidi teele pole tehtud keskkonnamõjude hindamist, kuigi seadus seda nõuab, ja samal ajal pole piisavalt põhjendatud ka selle tegemata jätmist. Kaebuses argumenteeritakse, et seepärast on väljastatud ehitusluba seadusetu ja tuleb tühistada. „Ideaalne tulemus oleks, et kogu projekt vaadataks kõiki osapooli kaasates üle,” ütles Annus Eesti Päevalehele.

Aas ütles seda teemat kommenteerides, et Reidi tee puhul on keskkonnamõjude hindamise tegemist kaalutud, kuid on leitud põhjendus, et seda ei ole vaja sellisel kujul antud objektile teha. „Loomulikult, alati on kõigil õigus erinevaid otsuseid vaidlustada, aga selle vaidluse puhul mul on kahju sellest, et on antud sisse vaidlus, et Reidi teed mitte teha või et see edasi lükata, aga ei ole mitte ühtegi ettepanekut, mida siis muuta, kuidas muuta. Samas ettepanekute tegemiseks oli päris palju aega, et oma arvamusi avaldada. Ma eeldaks küll, et kõik, kellel olid ettepanekud, said oma ettepanekud ka teha,” sõnas linnapeakandidaat.

Aas kinnitas, et Reidi tee on viidud nii minimaalseks kui võimalik ja meenutas, millist magistraali kunagi plaaniti. „Kui kunagi aastaid tagasi selle projektiga tegelema hakati, oli tegemist Põhjaväilaga ehk suure magistraaliga, mis oli tõesti lai tee. Täna on Reidi tee lükatud nii kitsaks kui võimalik ja teistpidi suurendatud niipalju kui võimalik just roheala, jalgrattateid, rannapromenaadi osa ja puhkealasid selle tee ääres. Rohkem ei ole seda enam tegelikult võimalik muuta.”

Hiljuti Maxima XXX hüpermarketi sarikapeol, Balti jaama turu avamisel ja Pirital rekonstrueeritud Kase tänava lindilõikamisel ning Keskerakonna valimisüritustel osalenud Aas lubas, et avamisürituste kõrval jagub tal aega ka põhitööga tegelemiseks. „Jah, jätkub aega ka tavatööks, lähen siit kohe tagasi, käin korra läbi Vabaduse väljakult, kus täna tähistatakse Tallinna Linnatranspordi AS-i juubelit, aga pärast seda jätkub töö kabinetis,” lausus Aas.

