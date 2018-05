DELFI FOTOD ja VIDEO | Sotside juhatus toetas Riina Sikkuti kandidatuuri. Sikkut astus ka erakonda

Täna kogunes Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus, et kinnitada tervise- ja tööministrikandidaat Riina Sikkut.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus toetas Riina Sikkuti kandidatuuri tervise- ja tööministri kohale.

"Pärast arutelu ja küsimusteringi otsustas juhatus toetada Riina Sikkuti ministrikandidatuuri. Meil on väga hea meel, et veendunud sotsiaaldemokraat ja meie pikaaegne valija on otsustanud meile appi tulla," rääkis SDE esimees Jevgeni Ossinovski pärast juhatuse koosolekut.

Sikkut liitus Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga ja andis ka teada, et kandideerib järgmisel aastal toimuvatel riigikogu valimistel.

Möödunud nädalal jõudis avalikkuseni info, et senise tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski järeltulijaks ministrikohal saab suure tõenäosusega riigikantselei strateegiabüroo nõunik Riina Sikkut.

Täna kohtub Sikkutiga SDE juhatus ning kinnitatakse ka tema kandidatuur.

Peaminister Jüri Ratas esitleb täna keskpäeval Kadriorus president Kersti Kaljulaidile uusi ministrikandidaate ning teeb Vabariigi Presidendile ettepaneku kinnitada tervise- ja tööministriks Riina Sikkut ning riigihalduse ministriks Janek Mäggi.