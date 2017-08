DELFI FOTOD JA VIDEO | Sotsiaaldemokraatide ridades Tallinna volikogu esimeheks pürgiv ekskohtunik Helve Särgava: linnavalitsuse ametnike üks kohtuasi lõpeb, teine algab

Sotsiaaldemokraadid tutvustasid täna oma kohalike valimiste põhisõnumeid Tallinnas ja nende nimekirjas kandideerivaid uusi tulijaid ning avalikustasid volikogu esimehe kandidaadi, kelleks on endine kohtunik Helve Särgava.

Särgava ütles Delfile, et ta otsustas Tallinnas kandideerida, kuna ta on pealinnas töötanud ligi 40 aastat. Tema karjäär Tallinnas algas pärast ülikooli lõpetamist ja kestis möödunud aasta märtsini, mil ta Harju maakohtu esimehe kohalt pensionile suundus.

Endist kohtunikku ärgitasid kandideerima keskerakondlastest linnaametnike korruptsioonijuhtumid, mida ta nägi oma pikaajalise töö jooksul ja mis jätkuvad ka praegu. "Linnavalitsuse ametnike üks kohtuasi lõpeb, teine kohtuasi algab. Asi ei ole mitte selles, et on kohtuasjad, aga need lõpevad süüdimõistvate kohtuotsustega. Samas saadetakse välja sõnumeid, et kõik hästi, kõik toimib, aga ma olen hariduselt jurist ja töötanud kohtunikuna palju aastaid. Kuidas siis tulevad süüdimõistvad kohtuotsused?" küsis Särgava, kelle sõnul võib üks kohtuaste eksida, kuid ametnikud mõistetakse sageli kolmes kohtuastmes süüdi.

"Siis ma otsutasin, et mis siin arutada? Kumba pidi siis viltu on? tuleb ise minna. Tuleb ise vahetult uurida ja selgitada. Kuna ma oma tüübilt ei ole lihtsalt vaikselt toolil istuja, siis see on ongi põhjus, miks ma mõtlesin, et volikogu esimehena saaks kõigi nendega, kellel on siirad mõtted, kindlasti väga palju ära teha," selgitas Särgava.

