DELFI FOTOD ja VIDEO | Sõle spordikeskus saab viimast lihvi, treeningsaalid on juba lähitulevikuks broneeritud

Uhke ujula ning moodsa vehklemis-, pallimängu- ja võitluskunstidesaaliga ainulaadne Sõle spordikeskus on tekitanud spordiklubides nii suurt huvi, et magusad ajavahemikud on treenimiseks kõik ära broneeritud, järele jäänud on veel vaid mõned hommikused ajavahemikud.

Projekti eestvedaja ja Tallinna spordi- ja noorsooameti juhataja Rein Ilves kinnitas, et suur nõudlus ei tähenda kindlasti seda, et kui üksikinimene tahab näiteks ujuma tulla, siis spordiklubide treeningute tõttu pole vabasid aegu. "Ujulas on planeeritud nii, et siin on kaheksa rada, millest kaks on alati tavakliendile avatud," märkis ta.

Millal spordihoone valmis saab? "Praegu käivad veel viimased pintsli- ja koristustööd," ütles Ilves. Kui kõik valmis, on veel vaja hoonele kasutusluba. Ilves avaldas lootust, et sportijad saavad keskusesse tulla 10. oktoobrist, kuid see sõltub kasutusloa saamisest.

Üks põnevamaid asju spordikeskuse juures on kindlasti tipptehnoloogiline vehklemissaal, mis registreerib automaatselt vehklejate torked. Samuti ehitati keskusesse suur pallimängusaal, kuhu paigaldatakse ka tribüünid. "Usun, et seal saaks isegi Eesti korvpalli meistriliiga mänge korraldada," ütles Ilves.

Vaata videost ja fotodelt täpsemalt, mida kõike Sõle spordikeskus huvilistele pakub.