DELFI FOTOD JA VIDEO: Sajad tallinlased seisid tundide kaupa tasuta toiduabi sabas, tasuks kuus konservi

Toidupank jagas täna viimast korda tasuta sealihakonserve. Esimesed ootajad saabusid ukse taha kell 7.15. Uksed avati alles kell 11.

Esimeste seas saabunud karkudega härra rääkis, et ta sööb neid konserve küll ja jagab neid ka oma kolme lapselapsega. Oma lastel tööd pole ja nii ta siis tulebki oma karkude najal neli tundi varem Merimetsa tänavale toidupanga juurde ootama.

Kuus konservi inimese kohta. Nimi kirja ja järgmine. Mupo pidas korda, et ei tekiks rüselust.

Rääkisin mitme inimesega. Ühe sõnul ei kõlba konservid üldse süüa, liiga rasvased. Teine aga kinnitas, et saab naisega koos saadud konservidega nädal aega söönuks. Üks vihane Eesti naine tuli ütlema, et meie riigikogulased peaks kindlasti neid fotosid vaatama, sest selline inimeste mõnitamine ei kõlba kusagile. Teised aga said oma konservid kätte ja istusid värava taha pargitud autosse ja sõitsid vaikselt minema.

Valdav enamus sabas seisjates olid pensionärid.

Eelmine kord jaotati ca 600 inimesele konserve, kui palju täna kokku tuleb, ei ole veel teada.