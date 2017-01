DELFI FOTOD JA VIDEO: Reformierakonna peasekretäriks sai Rait Pihelgas

Reformierakonna juhatus nimetas tänasel koosolekul ametisse uue peasekretäri, kelleks sai senine Ambla vallavanem Rait Pihelgas.

Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri sõnul on tal hea meel, et Eesti tugevaim poliitiline jõud sai võimeka peasekretäri.

„Raidil on kõik eeldused, et peasekretäri tööga hästi hakkama saada ja liikuda avatuma ning kaasavama erakonna suunas. Juba esmaspäevast sõidame viie päeva jooksul läbi terve Eesti ja kohtume meie kohalike liidritega, et anda üheskoos start omavalitsuste volikogude valimistele,“ märkis Pevkur.

Värskelt ametisse saanud Reformierakonna peasekretär Rait Pihelgas lausus, et tema jaoks on olulisimaks lähiaja ülesandeks erakonna valmisolek kohalikeks valimisteks.

„Olen õnnelik, et saan anda panuse Eesti edukaima erakonna arengusse. Kümme aastat vallajuhina andsid hindamatu kogemuse ja teadmise, mida inimesed omavalitsuselt ootavad. Aga kohalikele valimistele järgnevad pooleteise aasta pärast riigikogu valimised ja erakonnana ei saa meil olla Eesti poliitikas madalamaid eesmärke kui valimiste võit,“ ütles Pihelgas.

„Meil on tugev taustajõudude meeskond ja edumeelsed liidrid. Kavatsen maksimaalselt pingutada, et me kõik hingaksime ühes rütmis ja kirjutaksime üheskoos Eesti tuleviku lugu,“ lausus Reformierakonna peasekretär.

Pihelgas Delfile: üldjoontes pole vaja erakonnas midagi muuta

1. veebruaril ametisse astuv Pihelgas ütles Delfile antud intervjuus, et on Järvaamalt pärit sportlik mees, kes on kohalikus elus juba alates 19. eluaastast kaasa rääkinud.

„Ma arvan, et omavalitsusringkonnas inimesed teavad mind ja olen olnud omavalitsusjuht ning ma olen alati hoolinud oma kodukohast, mis mu ümber on ja Eestist. Ma arvan, et see iseloomustabki mind,” turvustas Pihelgas ennast.

Lähiaja kõige olulisemaks ülesandeks nimetas ta kohalike omavalitsuste valimisteks valmistumist. „Need on juba sügisel, pooleteist aasta pärast peale seda on juba riigikogu valimised. Nii et kaks olulist valimist on ees,” märkis Pihelgas.

” Eesmärk on ju lihtne — ei madalamat kriteeriumit, kui võita kohalikud valimised järgmisel sügisel. Rait Pihelgas

Peasekretäri ametisse astuv Pihelgas lubas, et oma põhilise valimisteemaga tullakse välja siis, kui kampaania algab, kuid eesmärk on paigas. „Aga eesmärk on ju lihtne — ei madalamat kriteeriumit, kui võita kohalikud valimised järgmisel sügisel.”

Reformierakonna uus peasekretär ei kavatse esialgu erakonnas midagi muuta. „Nii nagu ma ütlesin eelnevalt, et peame natuke hoogu. Ma tulen 1. veebruaril tööle ja ma tean, et meil on väga tugev meeskond ning üldjoontes pole midagi vaja muuta. Täna on oluline keskenduda valimisteks, panna kampaaniaplaanid ja kõik muu paika.”

Küsimusele, kas Pihelgas peab vajalikuks erakonna erinevaid leere ühendada, vastas ta, et tähtis on, et erakonna kõik liikmed, juhid, fraktsiooniliikmed ja meeskond hingaks ühes rütmis, keskenduks järgmistele valimistele ja erakonna arengule. „See on see hästi oluline koht."

Pihelgas ei soovinud kommenteerida Vabaerakonna plaani kärpida oluliselt erakondade riiklikku rahastamist. “Ma pean sinna sisse süvenema, aga suures pildis on see arutelukoht ja see peab olema konsensuslik otsus kõikide erakondade vahel.”

Rahastamisskandaalide ning probleemide vältimiseks lubas Pihelgas teiste vigadest õppida ja kinnitas, et rahastamisreeglid on paigas.

Rait Pihelgas on sündinud 29. aprillil 1985. Ta on töötanud Imavere abivallavanemana ja viimased kaheksa aastat Ambla vallavanemana.

Pihelgas on lõpetanud Eesti Maaülikooli metsamajanduse eriala, Tartu Ülikooli intensiivkursuse ärijuhtimises ning läbinud arenguprogrammi „Muudatuste juhtimine ja elluviimine kohalikus omavalitsuses”. Samuti on ta esindanud Eestit Euroopa Liidu Regioonide Komitees.

Pevkur soovis erakonda oma meeskonnaga juhtida

13. jaanuaril toimunud Reformierakonna juhatuse istungil teatas erakonna uueks esimeheks valitud Hanno Pevkur, et soovib erakonda oma meeskonnaga juhtida, mistõttu kavatseb välja vahetada erakonna peasekretäri Reimo Nebokati ja piirkondade arendusdivisjoni juhi Kalev Lillo.

Kaks nädalat tagasi pingelises õhkkonnas toimunud koosolekul uut peasekretäri ei nimetatud.

Sisevalimiste kampaania käigus süüdistas Pevkur erakonna peakontorit, mille juhiks Nebokat on, Kristen Michali kandidatuuri toetamises.

Oktoobris sattus Nebokat ebatavaliselt teravasse sõnasõtta erakonna auesimees Siim Kallasega, süüdistades Kallast soovis otsida sõprust kremlimeelsuse esindajaga ehk Edgar Savisaare juhitud Keskerakonnaga.