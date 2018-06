DELFI FOTOD ja VIDEO | PPA tutvustas uut 19-miljonilist seirelennukit

Möödunud kuu lõpus saabus Tallinna Lennujaama PPA uus keskkonna seirelennuk - Beechcraft King Air 350ER.

Lennumasin, mille kogumaksumus on pisut üle 19 miljoni, on varustatud tippklassi seire- ja tehnikasüsteemidega ning see on eelkõige mõeldud mereseireks, merereostuse kontrolliks ja selle jälgimiseks.

Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) lennusalga juhi Kalmer Süti sõnul on uues lennukis veelgi enam võimalus kui vanal mudelil. „Uues lennukis on olemas kõik tööks vajalikud süsteemid. Lisaks eelmisel lennukil olnud varustusele on uuele lennukile lisandunud 300-kraadise tööraadiusega radar, mis suurendab oluliselt meie võimalusi keskkonnaseire, piirikontrolli kui ka otsinguvõimaluste osas. Uue lennukiga on ka sündmuskohal võimalik olla kordades kauem,“ kirjeldas Sütt.

Süti sõnul planeeritakse mereseirelende teha vähemalt kolm korda nädalas. „Uut seirelennukit kasutatakse eelkõige keskkonna seirelendudeks, kuid samuti saame seda kasutada vajadusel ka näiteks abivajajate otsingutel või piiriolukorra kontrollimiseks,“ lisas Sütt.