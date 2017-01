DELFI FOTOD JA VIDEO: "Põliskeskerakondlased" pidasid kõledas Võru koguduseruumis plaani ja vandusid Savisaarele truudust

Täna õhtul pidasid Võru pastoraadimajas oma koosolekut Edgar Savisaarele truudust vandunud "põliskeskerakondlased".

Delfi fotograafi sõnul kiitsid pimedasse ja külma koguduseruumi kokku tulnud inimesed eelkõige Savisaart ning igaüks, kes oli kohale tulnud, pidi sisuliselt talle n-ö truudust vanduma.

Sõna võttis teiste seas ka riigikogulane Heimar Lenk, kelle sõnul polnud õige, et Savisaart valitsusse ei võetud ja et talle pakuti auesimehe kohta. Lenk küsis ühelt üritusel osalenud naiselt, et kas tema oleks õnnelik, kui talle lapsed pakuks "ema" asemel "auema" kohta.

Samuti oli Lenk kriitiline Keskerakonna teise leeri esindajate, Mailis Repsi, Jüri Ratase ja Kadri Simsoni suhtes. Saadik leidis Savisaarele viidates, et kõige suurem reetmine on see, kui sinu n-ö oma lapsed sind reedavad.

Lenk lisas ka, et kui Savisaarel oleks oma nimekiri, kandideeriks tema selles kindlasti ja et taolisi kohtumisis plaanitakse üle Eesti veelgi.

"Põliskeskerakondlaste" juhid Jüri Pallo ja Jüri Luik pole tegelikult mingid põlised keskerakondlased.

Koosoleku üks korraldajaid on Jüri Pallo, kes astus tegelikult Keskerakonda alles kahe aasta eest. "Savisaarega pole sel valimisliidul midagi pistmist. See valimisliit moodustub savisaarlastest," ütles Pallo täna hommikul.

Tema sõnul tunnevad Savisaare pooldajad, et neid tõrjutakse kõrvale ega lasta valimisnimekirjadesse, mistõttu sel juhul teevad nad oma valimisliidu.

Teine juhtkuju on Võru ettevõtja Jüri Luik, kes ise pole keskerakondlane, vaid ta on ilutulestiku müümise tõttu "pommionu" tiitli saanud skandaalne ärimees. Just tema tõmbas viie aasta eest Keskerakonna hiiglaslikku skandaali, mille käigus otsiti läbi Keskerakonna peakontor. Nimelt olevat Luik lubanud Keskerakonnale raha, et saada endale kasulikke ilutulestiku korraldamise tellimusi. Mõjuvõimuga kauplemise kahtlustuse said tollal keskerakondlased Priit Toobal ja Ester Tuiksoo.