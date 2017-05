DELFI FOTOD ja VIDEO | Muuseumiööl hakkas silma noorte ja vene publiku rohkus, Energia avastuskeskuse ukse taga oli pikk saba

Eile toimus taas üle-eestiline muuseumiöö, kandes sel korral pealkirja „Öös on mänge”. Üle 200 muuseumi avas kell 18 oma uksed publikule tasuta, pakkudes eriekskursioone, töötubasid, kontserte, ning korraldades öö teemast inspireerituna erinevaid mänge toas ja õues.

Muuseumiöö kommunikatsioonijuht Triin Männik rääkis Delfile, et külastajaid oli päris palju, eriti paistis muuseumitele endile silma noorte ja ka venekeelse publiku rohkus. Männik nentis, et ilmaga läks imeliselt, kuid kas see meelitas maapiirkondades inimesed muuseumidesse või hoopis niisama õue, pole veel selge, sest külastajanumbrid alles laekuvad. „Siiamaani on tulemused head,” nentis ta siiski.

„Tagasiside muuseumitelt on, et korraldajad ja külastajad olid teemaga väga rahul. Mängu teemat saab nii mitut pidi tõlgendada, et annab paljudele muuseumitele võimaluse midagi väga enda spetsiifilist välja mõelda,” võttis Männik esialgse tagasiside kokku. „Lisaks see, et kuna ilm läks väga ilusaks, siis kõik õuemängud läksid publikule väga hästi peale.”

Adamson-Ericu muuseumi õuenäitus Foto: Delfi lugeja

Männik sõnas, et kuulda oli, et hästi palju tuli muuseumiööle noori, silma paistis see ennekõike väiksemates kohtades, kus noori oli osa võtmas tõesti ebatavaliselt palju. Noori võis muuseumiööst osa võtma meelitada nii mängu teema, ilus ilm kui ka laste- ja noorteaasta, mis on ehk pannud inimesi rohkem lastega väljas käima ja ka noori rohkem toimuvaid üritusi märkama.

Loe veel

Samuti tuli kodust välja vene publik, kes on muuseumiööd küll ka varem armastanud, kuid nüüd torkas vene publiku rohkus veelgi enam silma. Männik viitas, et tänavu oli esimest korda programm täismahus ka vene keelde tõlgitud, mis ilmselt abiks oli. „Eesti elanikud on suured muuseumiskäijad, mis aitab muuseumiööd, ja muuseumiöö omakorda aitab muuseumiskäimise lembusele kaasa,” sõnas Männik kokkuvõtvalt.

Muuseumiöö Pärnumaal Lavassaare raudteemuuseumis:

Saaremaa muuseumis aeti erandkorras hääled sisse muuseumi suurimale eksponaadile — veteranist veoautole GAZ MM. Uudistajad said autot kaeda seest ja väljast. Lisaks sõitis auto aeg-ajalt mõned ringid ka lossihoovis. Muuseumiööl mängiti eri ajastute mänge, ekspositsiooniosakonna juhataja Garel Püüa korraldas lossivallidel soovijaile ekskursiooni tutvustamaks linnuskindluse kujunemist ja selle arengut. Lossihoovis oli avatud keskaja tegevuste hoov Argo Kirsi juhendamisel ja lisaks said kõik, kes soovisid pidada maha ühe korraliku kotivõitluse.

Muuseumiöö Kuressaares:

Muuseumiöö Rakvere linnuses:

Kuni muuseumiöö lõpuni kell 23 olid eile tasuta avatud väga paljud suuremad ja väiksemad Eesti muuseumid ning lisaks avastuskeskused, galeriid, arhiivid, kirikud, mõisad ning isegi tuletornid ja looduskeskused, kõik üht või teistpidi kultuuri, teadmiste, ajaloo ning mäluga tegelevad paigad ja organisatsioonid.

Möödunud aastal võttis muuseumiööst osa enam kui 106 000 inimest.

Hea lugeja! Saada pilte muuseumiööst aadressil rahvahaal@delfi.ee