DELFI FOTOD JA VIDEO: Loomakaitsjad avaldasid meelt karusloomafarmide vastu

Täna korraldasid MTÜ loomade eestkoste organisatsioon Loomus ja liikumine Loomade Nimel Tallinna vanalinnas rahvusvahelise rongkäigu, mis toetab karusloomafarmide keelustamist Eestis. Samal ajal toimusid Eesti keelustamiseelnõu toetuseks piketid Eesti saatkondade ees Leedus, Soomes, Rootsis, Taanis ja Poolas.

Riigikogu ees said sõna riigikogu liige Barbi Pilvre, keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra, Soome, Läti ja Leedu loomakaitseorganisatsioonide ning Loomuse ja Loomade Nimel esindajad. Rongkäigust võttis osa ka Soome populaarne trummirühm “Rhythms of Resistance”.

“Animalia toetab Eesti püüdlust keelustada karusloomakasvatused. Soome on suur karusnahatootja ja aastate jooksul on selgeks saanud, et pole olemas sellist asja nagu eetiline karusloomakasvatus. Loomad kannatavad pidevalt. Kuna lõviosa Eesti karusnahatööstusest kuulub soomlastele, jagab Soome vastutust loomade kannatuste üle Eestis,” ütles Soome loomakaitseorganisatsiooni Animalia kampaaniate koordinaator Veikka Lahtinen.

“Ka Leedus arutatakse karusloomakasvanduste piirangute üle ja paljud parlamendi liikmed tunnistavad, et see tööstus on tõsine probleem nii loomade heaolu seisukohalt kui ka kahjulik inimestele, kes elavad farmide läheduses,” ütles Leedu organisatsiooni Tušti Narvai juht Gabija Enciūtė. “Korraldasime meeleavalduse Eesti saatkonna ees, et avaldada oma toetust Eesti loomaõiguslastele,” lisas Enciūtė.

Läti organisatsiooni Dzīvnieku brīvība esindaja Alise Krūmiņa kinnitusel on nad Lätis juba aastaid võidelnud karusloomakasvanduste keelustamise poolt. “Usume, et see ebahumaanne ja julm tegevus on vastuolus tänapäeva ühiskonna väärtustega. Loodame siiralt, et Eesti astub sammu kaastundlikkuse suunas ja keelustab karusnahakasvatuse ning Läti järgib nende eeskuju,” ütles Krūmiņa.

Karusloomafarmide keelustamise toetamiseks anti üle kiri kõikidele Riigikogu liikmetele, millele kirjutas alla ühe nädalaga üle 6000 inimese.