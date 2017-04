DELFI FOTOD ja VIDEO: Kuressaare kuulutati päikesepealinnaks

Täna keskpäeval loeti Kuressaares ette manifest ja linnapea Madis Kallas kuulutas Kuressaare päikesepealinnaks.

"Kui tulevikus ütleme Kuressaare, mõtleme päikesepealinn, kui ütleme päikesepealinn, mõtleme Kuressaare," rääkis Kuressaare linnapea Madis Kallas.

Seejärel jätkusid pidustused ja tants linna keskväljakul ansambli L'Doradoga.

Saarte Hääl kirjutas, et Eesti kõige päikesepaistelisemad paigad on aastaid olnud just Saaremaal. Selle fakti märkimiseks ja tähistamiseks toimuvadki täna Kuressaares päikesepealinna pidustused.

Kell 11.30 algas hotell Meri eest rongkäik kesklinna poole ja kell 12 võttis rongkäigu keskväljakul vastu linnapea Madis Kallas. Kuressaare kuulutati välja kui suvepealinn ja välja kuulutati ka turismihooaja algus ja päevalille kasvatamise konkurss.

Päevajuhid on täna Tarvo Krall ja Erki Aule, rongkäiku saadab Kuressaare linnaorkester ning päikeselise kontserdi annab ansambel L’Dorado.