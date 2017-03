DELFI FOTOD ja VIDEO: Kindral Einseln saadeti viimsele teekonnale

Täna saadeti Jaani kirikust ja kaitseväe kalmistult kaitseväeliste austusavaldustega viimsele teekonnale taastatud kaitseväe esimene

juhataja kindral Aleksander Einseln.

"Kindral Einseln oli erakordse elusaatusega inimene. Kuidas teistmoodi olekski võimalik kirjeldada sõjameest, kes on noore poisina näinud oma isamaa langemist võõrvõimu kätte, põgenikuna alustanud uut elu vabas maailmas ning seisnud oma uue kodumaa eest relv käes Korea sõjas ning kahel korral Vietnami sõjas. Mõlemal puhul astus ta vastu sellele samale kurjuse ideoloogiale, mis oli lämmatanud tema oma enda riigi iseseisvuse," ütles kaitseväe juhataja kindral Riho Terras oma järelhüüdes.

"Kindral Einseln pani aluse meie kaitseväelaste osalemisele välismissioonidel, sest ta tabas väga selgesti, et väärtused, mida me soovime jagada oma sõprade ja liitlastega on mõõdetavad ka konkreetse panusega. Eesti sõdur on olnud üks kõige parem riigi saadik ja huvide eest seisja, sest tänu missioonidel osalemisele oleme usaldusväärsed ning meie sõna maksab. Selle eest tahan ma Aleksandrit ka täna, enne tema viimast teekonda, tänada," ütles kindral Terras.

Kindral Einselni saatsid koos lähedastega ära president Kersti Kaljulaid, president Arnold Rüütel, riigikogu esimees Eiki Nestor, riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso, kaitseminister Margus Tsahkna, kaitseväe juhataja kindral Riho Terras,

Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili ja kaitseväe juhtkond. Jaani kiriku ette rivistus vahipataljon täies koosseisus.

Pärast tseremooniat Jaani kirikus viidi mälestustseremoonia läbi ka kaitseväe kalmistul, kuhu oli üles rivistatud kaitseväe ja selle allüksuste ning Kaitseliidu liputoimkonnad. Kindral Einseln maetakse Arlingtoni sõjaväekalmistule Virginia osariigis Ameerika Ühendriikides, kus puhkavad tema Korea ja Vietnami sõja võitluskaaslased.

Kindral Aleksander Einseln sündis 25. oktoobril 1931 Tallinnas. Ta lahkus koos emaga Eestist 1944. aastal Saksamaale ja elas alates 1949. aastast Ameerika Ühendriikides. Aastatel 1950-1985 teenis ta Ühendriikide relvajõududes ning osales Korea ja Vietnami sõjas. 1993. aastal naasis kindral Einseln Eestisse ja teenis kaitseväe juhatajana 1993. aasta maist kuni 1995. aasta detsembrini. Einseln suri 16. märtsil 2017.