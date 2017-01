DELFI FOTOD JA VIDEO: Hanno Pevkur: usun, et Nebokat ja Lillo panustavad tulevikus eelkõige oma kodukandi arengusse

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur näeb peasekretäri kohalt lahkuva Reimo Nebokati ja piirkondade divisjoni juhi ametist taandatava Kalev Lillo tulevikku erakonnas eelkõige kohalikku valitsemisse panustamise näol.

"Minu ettepanek oli Reimo Nebokatiga erakorraliselt töösuhe lõpetada 1. veebruarist. Arutelu oli väga pikk ja kirglik, aga kuna me juba Reimoga ühisele arusaamisele olime jõudnud, et see on erakonna huvides, et tema peasekretärina ei jätka, siis lõpuks erakonna juhatus selle mandaadi ka andis," ütles Pevkur pärast kolm tundi kestnud juhatuse koosolekut Delfile.

Pevkuri sõnul on peamine põhjus, miks ta Nebokati lahkumist soovib, erakonna ja peasekretäri omavaheline läbisaamine. "Me arutasime viimase nelja päeva jooksul Reimoga päris palju - erakonna tulevikku ja seda, kas ta saaks jätkata peasekretärina või mitte. Eks siin neid põhjuseid ole erinevaid, aga peamine on tegelikult see, et erakonna esimees ja peasekretär peavad väga hästi läbi saama, selleks et erakonna juhtimine hästi toimiks."

Reformierakonna esimees kinnitas, et nad leidsid Nebokatiga ühiselt, et on mõistlikum ja parem, kui tuleb uus peasekretär.

Pevkur lisas siiski, et nende omavahelist läbisaamist mõjutavad erinevad nägemused erakonna peakontori juhtimisest. "Samamoodi ka see, et millise rolli erakonna peakontor võttis meie sisevalimiste käigus."

Kellest saab uus Reformierakonna peasekretär, Pevkur ei avaldanud. "Selle ettepaneku teen ma juhatusele järgmisel korral ehk siis kahe nädala jooksul."

Samuti ei olnud Pevkur nõus spekuleerima ühegi võimaliku kandidaadi nimega.

Koos Nebokatiga lahkub ka Lillo

Erakonna esimehe sõnul lahkub koos Nebokatiga ka piirkondade divisjoni juht Kalev Lillo. "Me arutasime kõiki erakonna igapäevase tööga soetud küsimusi ja sealhulgas ka personaliga seotud küsimusi. Peakontoris on väga tublid ja tugevad inimesed, kes aitavad meid viia loodetavasti väga paljudes Eesti paikades kohalike valimiste võiduni. Reimo Nebokati palvel arutasime tõesti ka Kalev Lillo küsimust ja siin oli meil ühine arusaam samamoodi, et kui peasekretär liigub ära, siis ka piirkondade divisjoni juht ehk siis Kalev Lillo liigub koos temaga erakonna peakontorist välja," selgitas Pevkur ja lisas, et ei näe mingit vajadust rohkem muudatusi peakontoris teha.

Pevkuri kinnitusel oli erakonna juhatuses Nebokati ja Lillo saatuse osas erinevaid seisukohti. "Loomulikult oli neid arvamusi, mis toetasid nende inimeste jätkamist. Oli neid arvamusi, mis ütlesid, et see on peamiselt peasekretäri ja erakonna esimehe vaheline kokkulepe, ja eks neid arvamusi oli palju ning seetõttu see arutelu venis päris pikaks."

Pevkur näeb Lillol, kes sai viimastel kohalikel valimistel Saue linnas 11 häält, ja Nebokatil tulevikku eelkõige oma kodukandi arengusse panustamises. "Ma usun, et nad panustavad eelkõige oma kodukandi arengusse. Ma olen Reimoga rääkinud, et ta sooviks panustada Haapsalu ja Läänemaa arengusse, ja Kalev on väga tihedalt seotud Saue piirkonnaga, nii et eks nende suurem pingutus on seal kohalikel valimistel."

Kinnitati ka aseesimehed ja alustatakse põhikirja muutmisega

Reformierakonna juhatus kinnitas täna erakonna esimehe Hanno Pevkuri ettepanekul erakonna aseesimeesteks Kaja Kallase, Jürgen Ligi ja Urmas Paeti.

Samuti otsustati koosolekul, et juhatus teeb ettepaneku erakonna volikogule alustada põhikirja muudatustega. "Meil on haldusreform käimas ja sellest tulenevalt on vaja muuta nii volikogu moodustamise põhimõtteid kui ka seda, mida ma lubasin oma kampaania käigus, et erakonna juhtimine võiks olla laiapindsem. Ja neid hakkab siis volikogu nüüd välja töötama," rääkis Pevkur.