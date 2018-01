DELFI FOTOD ja VIDEO | EKRE liitub Urmas Reinsalu umbusaldusavaldusega

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) riigikogu fraktsioon otsustas täna pärast kohtumist justiitsminister Urmas Reinsaluga (IRL), et partei toetab Reformierakonna algatatud umbusaldust Reinsalu vastu.

Täna kohtus riigikogu EKRE fraktsioon justiitsminister Urmas Reinsaluga, et arutada erinevaid küsimusi ning paika panna, kas EKRE liitub Reformierakonna algatatud umbusaldusega. Möödunud nädalal ütles EKRE fraktsioon, et Urmas Reinsalu umbusaldamise suhtes võetakse seisukoht pärast tänast kohtumist.

Tänase kohtumise järel ütles justiitsminister Reinsalu, et õhkkond oli pigem meeldiv. "Arutasime õigusküsimusi ja lähisuhtevägivald eraldi teemaks ei tulnud," sõnas Reinsalu.

Ka riigikogu EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme tõdes, et kohtumine oli sõbralik ja meeldiv. "Olenemata kõigest on ju EKRE-l ja IRL-l palju maailmavaatelist ühisosa," selgitas Helme.

Sellest hoolimata kinnitas Helme pärast kohtumist, et erakond toetab Urmas Reinsalu umbusaldamist.

"Meil on Reinsalu tegevusele justiitsministrina mitmeid etteheiteid," sõnas Helme ja möönis, et IRL osaleb vasakpoolses ja venemeelses valitsuses. "IRL teeb sageli väga paljudes kohtades lubamatuid järeleandmiseid," ütles Helme ja viitas seaduseelnõule, millega saab Eesti õigussüsteemis läbi ka vene keelega. "Tema ametisoleku ajal on aset leidnud kohtute tungimine seadusandja töömaale, kohtusüsteemis on kasutusele võetud vene keel, seaduseelnõusid töötatakse välja mõjuanalüüsita," loetles Helme.

Samuti ei ole EKRE rahul sellega, et Reinsalu ametiajal kiideti heaks Istanbuli konventsioon.

EKRE soovib valitsuse välja vahetada

Helme rõhutas, et Reinsalu umbusaldusavaldusega liitumine tähendab terve valitsuse umbusaldamist. "Eesti valitsus on töövõimetu ja paralüüsis," lausus fraktsiooni esimees "Meie hinnangul teeb praegune valitsus Eestile kahjulikke majanduslikke ja maksulisi otsuseid, kahjustab Eesti inimeste huve ja me soovime, ning oleme seda ka öelnud, et tahame valitsuse välja vahetada võimalikult kiiresti ja meie umbusaldusavaldus on mitte ainult umbusaldusavaldus ühele ministrile, vaid kogu sellele valitsusele," märkis Helme.

Helme sõnul EKRE otsustanud umbusaldusega liituda ka seetõttu, et erinevalt sotsidest, kes ainult räägivad, tahavad nemad ka päriselt lähisuhtevägivalla all kannatavate inimeste eest seista. "Me oleme traditsioonilise perekonna kaitsmise erakond ja leiame, et mehed peaksid naisi kaitsma mitte peksma," lausus Helme ja nentis, et sotsid peaksid edaspidi sel teemal vaikimina.

Reinsalule heidetakse ette sõnavõttu, kus ta kaitses NO99 lavastaja Tiit Ojasood ning ütles, et kahetseb oma varasemat seisukohta, milles Reinsalu mõistis hukka oma naissoost alluvat löönud Ojasoo teo.

Kriitikuid, kes polnud nõus, et Ojasoo lavastab vabariigi aastapäeva, nimetas Reinsalu "kanakarjaks".