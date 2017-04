DELFI FOTOD JA VIDEO: Edgar Savisaar osales jüngritega lasteaia 35. sünnipäeval

Lasnamäe Suur-Pae lasteaia 35. sünnipäev kujunes Keskerakonna raudvara kevadpäevadeks: kohal olid Edgar Savisaar, Olga Ivanova, Jaanus Riibe ja teised.

"Stolitsast olete?" uurib lasteaiakasvataja lähenevatelt ajakirjanikelt. Maja ees seisab juba ka Pervõi Baltiiski Kanali värvides auto. Eestikeelne meedia saab üritusest teada kas teistest allikatest või üldse mitte.

Samal ajal saab avalikkus teada, et kuna kohus määras Savisaarele kohtuarstliku ekspertiisi, ei antud teda koos teiste kaassüüdistatavatega veel ametlikult kohtu alla.

Edgar Savisaare käsutuses ei ole enam ammu invavarustusega Mercedese bussi, ent tema praegune Nissani maastur ongi ehk multifunktsionaalsem. Autojuht sõidab kaarega ümber maja, põikab ühe rattaga üle haljasala ja peatub tagumise värava juures. Järgnevad lühikesed tervitused ning kuna üritus juba algas, võtavad külalised lasteaia saalis kohad sisse. Savisaare paremal käel istub Riigikogu liige Olga Ivanova, külla on tulnud veel Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula ja Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Jaanus Riibe. Vabandatakse, et abilinnapea Mihhail Kõrvatil ei olnud võimalik üritusel viibida. Kõik vaatavad esmalt lasteaialaste ettekandeid; näidatakse videot lasteaia tegemistest. "Tänane päev on meile väga tähtis. Meie maja saab 35-aastaseks," ütleb üks kõnepidaja. "Oleme uhked, et Tallinna linn on meid viimase viie aastaga nii palju aidanud."

Savisaar peab kõne. Venekeelsele lasteaiale kohaselt valdavalt vene keeles, aga mitte ainult. "Ma olen uhke selle üle, et teie lasteaed on kasvanud. Oli väike lasteaed, nüüd on suur lasteaed," räägib Savisaar.

Vaevalt kuu enne 2013. aasta kohalike omavalistuste valimisi avasid Savisaar, Kõlvart ja Ivanova samas lasteaias kolm uut rühma.

Savisaar meenutab kuulajatele, et Lasnamäe on tähtis. "Eesti suuruselt teine linn, pärast Tallinnat," ütleb Savisaar.

Kõne peavad ka Ivanova, Pajula ja Riibe, hiljem räägivad ka lasteaiatöötajad. Jätkuvad laste etendused, appi tulevad ka värvilised maskotid. Savisaar räägib suurema osa ajast Ivanovaga juttu. Mõnikord plaksutatakse koos. Saalitäis lapsevanemaid vaatavad kord etendust, kord külalisi.