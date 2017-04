DELFI FOTOD JA VIDEO: Ämaris maandusid NATO moodsaimad hävitajad F-35

Ämaris maandus täna 13:45 paiku USA tankurlennuk KC-135, sellele järgnes kaks ülimoodsat hävitajat F-35.

Ametlikku kinnitust F-35 Eestisse jõudmise kohta kohta ajakirjanikele ei antud, kuid see paistis olevat avalik saladus. Lennukid pidid plaani järgi maanduma kella 13 paiku, ent jõudsid kohale veidi hiljem.

Sarnane olukord valitses 2015. aasta septembris, kui Ämaris maandusid USA kõige võimekamad varghävitajad F-22. Õhuvägi kutsus ajakirjanikud õhubaasi küll ametlikule üritusele, kuid soostus enne lennukite maandumist vaid ametlikult kinnitama, et võib-olla on keskpäeva paiku maandumas "mingisugused" lennukid.

F-35 on paljude NATO riikide koostöös valminud radaritele raskesti avastatav mitmeotstarbeline, ühekohaline hävituslennuk. Üks variant (F-35B) suudab ka vertikaalselt õhku tõusta ja maanduda, teised variandid (ja enamik toodetud lennukitest) maanduvad ja tõusevad õhku tavalise lennuki kombel.

Tänaseks on hävitajaid ehitatud umbes 230 tükki. Lähiriikidest plaanivad F-35 kasutusele võtta Norra (umbes 50 lennukit) ja Taani (umbes 27 lennukit). USA sõjavägi tellib esialgsete plaanide kohaselt üle 2000 F-35 tüüpi hävitaja.

Ametlikult on F-35 juba ka USA relvastuses, kuid selles mitmed süsteemid on veel täielikult välja töötamata ja lahingus karastamata.

Foto: Andres Putting

F-35 on radaritele väga raskesti avastatav hävituslennuk, mis peaks plaani kohaselt vahetama välja suure osa Nato (või vähemalt USA) sõjalennukipargist. Seni ainuke laialt sarnast tehnoloogiat kasutanud USA hävitaja F-22 on erakordselt kallis ka USA enda jaoks, mistõttu neid toodetigi kokku ainult 195 tükki. Samuti kasutasid need piisavalt salajast tehnoloogiat, mistõttu USA ei tihanud neid teistele riikidele müüma.

Ühekohaline hävitaja F-35 konkureerib hinna poolest seniste kallite hävitajatega (nagu näiteks Eurofighter Typhoon), kuid peaks neist mitmel põhjusel peajagu üle olema. Esiteks on nende võime radaritele raskesti märgatavaks jääda võrreldes seniste lennukitega olema täiesti teisest klassist. See tähendaks, et kui vastamisi satuks F-35 ja mõni teine hävitaja, siis F-35 "näeks" teist hävitajat ja saaks tema suunas lennutada raketi oluliselt enne seda, kui vastane näeks lähenevat hävitajat F-35.

Samuti on uuel hävitajal senisest oluliselt paremad andmesidevõimalused, mistõttu see võib teistelt lennukitelt võtta vastu ja edastada ka ise väga suurt hulka infot näiteks ümberkaudsete ohtude kohta.