DELFI FOTOD ja VIDEO | Äikesevihm kahjustas ERR-i telemaja. Pealtnägijate sõnul tuli vett nagu kosest

Eile hilisõhtul sadas Tallinnas paduvihma, mis ujutas üle tänavaid, keldreid, garaaže ja Ülemiste autotunneli. Sealhulgas sai tugevaid veekahjustusi ka ERR-i vana telemaja.

Täna hommikul avanes ERR-i vanas telemajas trööstitu vaatepilt: mornide nägudega inimesed vaatasid, mis hilisõhtul maha sadanud äikesevihm oli korda saatnud. Oli näha purunenud ja põrandale kukkunud laeplaate ning veekahjustusi saanud tehnikat.

"Me ei oska esialgu isegi aimata, kui suured võivad kahjud olla," sõnas telemaja perenaine Epp Vent.

Venti sõnul on nad ühendust võtnud kindlustusega ja täpsemad kahjud selgitatakse välja järgneva nädala jooksul.

Kõige rohkem sai kahjustada telekanali ETV+ stuudio ja tehnika. Suure tõenäosusega läheb mahakandmisele ka stuudio helipult.

Jalgpallihuvilised kindlasti märkasid, et ülekanne eilselt Argentina-Horvaatia mängult katkes kümme minutit enne lõppu. ETV sporditoimetuse juhataja Rivo Saarna kinnitas Delfile, et ülekande katkemise põhjuseks oli Tallinnas möllanud äikesetorm.

Jalgpalliülekande tõttu oli majas aga palju inimesi, kes uputust märkasid ja koheselt tegutsema hakkasid. Sealviibijate sõnul on maja elektrik Kalle Korsaar väärt kuldmedalit. Just tema oli see mees, kes katusele ronis ja ummistunud sademevee äravoolu puhtaks tegi.

Meeste sõnul voolas vett nagu kosest. "Seinte vahelt tuli vett nagu Keila joast," märkis üks öösel telemajas viibinuist.