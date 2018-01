DELFI FOTOD | Hotellis Euroopa kogunes Reformierakonna volikogu

Täna pärastlõunal kogunes Euroopa hotelli konverentsisaalis Reformierakonna volikogu, et arutada poliitilist olukorda ja 2019. aasta riigikogu valimiste programmi.

Samuti kinnitati volikogus sisevalimiste kord, mille kohaselt algas tänasest ka erakonna esimehe ja juhatuse liikmete kandidaatide ülesseadmine. Erakonna üldkogu toimub käesoleva aasta aprillikuus.

Praeguse esimehe Hanno Pevkuri sõnul saab uuel juhatusel olema äärmiselt töine aasta, et võita eelolevad riigikogu valimised. “Ei ole kahtlust, et Reformierakond on ainuke alternatiiv tänasele Keskerakonna juhitavale valitsusele. Ma olen täiesti veendunud, et kui me suudame hoida ühtset löögirusikat, suudame Riigikogu valimised ka võita,” ütles Pevkur.

"Valitsuse vajakajäämiste nimekiri on pikk, kuid kõige valusamalt lõikavad ühiskonda maksudega tekitatud segadus, korruptiivsed ja omasid eelistavad skeemid toetuste ning nn tasuta asjade jagamisel, Kremli propagandamasina toitmine ning avaliku raha kasutamine poliitkampaaniaks, opositsiooni suukorvistamise katsed," kritiseerib Pevkur võimulolijaid. Lisaks toob Pevkur välja ka palju pahameelt tekitanud justiitsminister Urmas Reinsalu sõnavõtu. "Lisaks naistevastase vägivalla heakskiidule kasutas Reinsalu ka ministrile lubamatult labast kõnepruuki," ütles Pevkur.

Ka Reformierakonna aseesimees Kaja Kallas oli seda meelt, et tuleb töötada ühise ja tugevama erakonna nimel, et võita 2019. aasta riigikogu valimised. "Väheneva ja vananeva rahvastikuga ühiskonnana peame ausalt rääkima sellest, kuidas uute väljakutsetega toime tulla. Abivajajaid tuleb muidugi toetada, kuid peame tulema välja ka uute ideedega, kuidas soodustada ettevõtlikkust ja pealehakkamist, kuidas aidata meie ettevõtjaid pakkuma kõrgema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid," märkis Kallas.