DELFI FOTOD | Hoovihm tõi värskelt remonditud Kalamaja tänavale uputuse

Kevadel rekonstrueeritud Vabriku tänava kergliiklustee meenutab väikest jõge.

Tänav rekonstrueeriti alles sel kevadel, kuid tundub, et äravoolusüsteemid ei suutnud tänaseid sademeid ära ohjeldada. Fotodelt on näha, et enamik veest ei jõudnud äravooluni.

Liiklejate turvalisuse tõstmiseks rajati kevadel Vabriku tänavale kergliiklustee ja paigaldati kiirust piiravad künnised ja kehtestatakse kiirusepiirang 30 km/h. Sel samal kergliiklusteel nüüd uputabki.

Abilinnapea Kalle Klandorfi ütles märtsis, et rekonstrueerimistööd teevad tänaval liiklemise ohutumaks.

„Vabriku tänavale rajatakse liikluse rahustamiseks kaks künnist - Kalamaja Põhikooli ette ning Kungla ja Salme tänava vahelisele lõigule,“ selgitas Klandorf . „Vabriku tänav rekonstrueerimise projekteerimisel jätkati sama põhimõtet nagu Soo tänava rekonstrueerimisel - rahustada autoliiklust ja muuta Kalamaja asum jalgratturi- ja jalutajasõbralikumaks.“