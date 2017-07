DELFI FOTOD | Hoogne raie Tallinna kesklinnas: Kosmose trammipeatuse lähedus on pea tundmatuseni muutunud

Tallinna kesklinnas Kosmose trammipeatuse lähedal asuv vaatepilt on viimaste päevade jooksul pea tundmatuseni muutunud, kui märkimisväärne osa sealsest rohelusest on kadunud.

Tallinnas Pärnu maantee ja Hariduse tänava nurgal asuvalt krundilt on ehitustegevuse tõttu raiutud maha mitmeid puid ja põõsaid ning vaatepilt on märkimisväärselt muutunud.

Objekti müügi- ja turundusprotsesside juht Jaanus Kukk selgitas, et tänaseks on kõik need puud, mis olid plaanitud maha võtta, raiutud. "Tööde ajakava oli niimoodi korraldatud, et krundilt võeti ohutud puud maha päevasel ajal ja Hariduse tänava poolsed puud võeti õhtul, et võimalikult vähe takistada liiklust," selgitas Kukk.

Ehitaja, Eventus Ehitus OÜ, on kooskõlastanud raieks vajalikud load, samuti ka tööde teostamise ajakava. Nimetatud kinnistul asub ka vana paehoone, mille lammutamisega on tänaseks samuti alustatud.

Ehitustööde ajaks eemaldati kinnistult ka Paul Kerese kuju, mis puhastati ja ladustati. Male suurmehe püst saab uue ja väärika asukoha samale kinnistule ehitustööde lõppedes, Pärnu maanteele lähemale ning on tulevikus visuaalselt olulisemalt paremas asukohas.

Lisaks käisid objektil ka arheoloogid. Nimelt asus krundil vana kalmistu ning leiti hulgaliselt vanu matmispaiku. "Kuna piirkond on mitmesaja aasta jooksul olnud aktiivselt kasutusel, on võimalus, et kui midagi sügaval mullakihtide all veel leidub, pannakse töö seisma," lisas Kukk.

Tõnismäe 11A krundile kerkib äri- ja elamuhoone. Esimesed kaks korrust tulevad äripinnad, ülejäänud kuus korrust on mõeldud korteriteks. Praegu on käimas eeltööd, puud on maha võetud, kopp lüüakse maasse juuli lõpus. Plaanitud ehitustööde lõpp on 2019. aasta märtsis.