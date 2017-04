DELFI FOTOD: Heategevuslik rattasõit toetas viga saanud last

Täna läbis ligemale 200 ratturit 160 kilomeetri pikkuse teekonna Tartust Otepää ja Tõrva kaudu Viljandisse.

"Hawaii Express Gran Fondo Estonia" on Tartu–Viljandi rattasõidu suurüritus, kus eesmärk pole võistlemine. Rattasõidu eesmärk on, et kõik osalejad saaksid korraliku koormuse ja sportliku päeva. Kõik ratturid panid ennast enne lõppu proovile ka Viljandis Kõrgemäe tõusul.

Sõidu osalustasudest tehakse ühisannetus, et aidata 10-aastast Jürgenit ja tema peret. Jürgen sattus 2016. aasta suvel uppumisõnnetusse ja sai raske peaaju kahjustuse. Annetus läheb Jürgeni taastusravi toetamiseks.

Fotod tehtud täna päeval Viljandis Kõrgemäe tõusul.