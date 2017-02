DELFI FOTOD: Harju maakohtus algas Savisaare protsessi eelistung: vaidluseks täna veel ei lähe

Täna kell üheksa kogunevad Harju maakohtusse advokaadid, juhtiv riigiprokurör ja kohtunik koos abilistega, et panna paika suurt tähelepanu pälvivate kohtuistungite toimumisajad.

Paljud asjaosalised on mõista andnud, et nende huvides on kohtuasjaga esimesel võimalusel pihta hakata. Mis ajaks avaistung määratakse, sõltub mõistagi ka kohtu järjekorrast.

Kuigi eelistung on suuresti tehniliste üksikasjade kokkuleppimiseks ning sisuliseks vaidluseks veel ei lähe, on märkimisväärne, et nii Savisaart kui ka Keskerakonda esindav vandeadvokaat Oliver Nääs täna kohtusse ei tule. Ta viibib puhkusel. Nääsi asendab tema kolleeg, vandeadvokaadi abi Gretta Oltjer-Timberg.

Keskerakonna peasekretär Jaak Aab andis mõista, et kuna nii Savisaare kui ka Keskerakonna süüdistused on seotud, on ka kaitsetaktika vähemalt esialgu sama. "Me ei saa ju öelda, et üks kaitsetaktika on selles episoodis, kus on Keskerakond, ja teine kaitsetaktika on episoodis, milles süüdistatakse Edgar Savisaart. See episood, mis on konkreetselt Edgar Savisaare ja Keskerakonna vastu, on ju üks ühele sama," kinnitas ta.

Edgar Savisaare altkäemaksuskandaali sündmustejada on olnud pikk.

