DELFI FOTOD | Haabersti hõberemmelga kaitsjatele anti korraldus homme hommikuks asjad kokku pakkida

Politsei ja Tallinna kommunaalameti esindaja käisid täna Haabersti ristmiku ehitust takistava hõberemmelga kaitsjatega rääkimas ning andsid neile korralduse homme hommikuks lahkuda.

Täna varahommikul hõberemmelga juurde saabunud politseinikud andsid umbes paarikümnele puukaitsjale korralduse lahkuda homme kella kaheksaks.

Aktiviste oli täna hommikul puu juurde toetama tulnud ka riigikogu liige Peeter Ernits.

Haabersti ristmiku ümberehitamisele ette jäävat remmelgat on looduskaitsjad ööpäevaringselt valvanud juba mai teisest poolest saadik. Nad leiavad, et puud ei tohiks maha võtta, sest selle vanuseks on hinnatud üle saja aasta ja puu otsas pesitsevad linnud. Eelmisel nädalal kohal käinud keskkonnainspektsioon kinnitas, et puu otsas on üks pesa koos varesepojaga, ja soovitas puu maha võtmist edasi lükata hetkeni, kui vares saab lennata ja pesast lahkuda.