DELFI FOTOD: Guinessi rekordimees näitas Mändjalas mototrikke

Mändjalas tehti motikaga trikke ja hüpati üle lamavate motosõprade.

Esmakordselt toimus Saaremaal Mändjala kämpingus motosündmus „Mootorid, maitsed, muusika“. Kes oli huvitatud mootorratstest, hobiautodest, heast muusikast ja maitsest, need said kõike seda täiel rinnal nautida.

Motosõpradele on kindlasti tuntud Joachim Hindreni nimi. Mändjala mändide all näitas 12 korda Soome meistriks tulnud ja kaks Guinessi rekordit teinud trikisõitja oma sõiduoskust. Hindren on öelnud, et hulle riske ta ei võta, hooldab oma motikad ise ja enne trikki ei tee, kui on endas täiesti kindel. Saaremaal viibis ta esimest korda.