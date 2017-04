DELFI FOTOD: Gorilla, Darth Vader ja ninja’d – Tartu tudengipäevade paadirallil võistleb tõeliselt kirju seltskond

Kevadised tudengipäevad Tartus on lõppemas, kuid enne veel käib ülikoolilinnas korralik mürgel. Keskpäeval võistlesid lennumasinad Emajõe kohal lendamises, nüüd algas paadiralli. Seal selgus muuhulgas, et siga ei oska mitte ainult lennata, vaid ka ujuda!

Kui eelmisel aastal jäi paadiralli ära, siis sel aastal on see taas tudengipäevade programmis. Emajõele tuli kell 15 võistlema üle kahekümne paatkonna.

Enne võistlust anti teada, et pole oluline, kas sõidetakse poest ostetud paadiga või isevalmistatud alusega, vaid hinnatakse originaalsust, kiirust ja osalejate kostüüme. Paadirallile andis stardipaugu Tartu linnapea Urmas Klaas.

Delfi fotograaf osutas, et nii Karsumm kui ka paadiralli meelitasid kohale ohtralt publikut, kes sündmusi Emajõe mõlemal kaldal jälgisid. Põhjalikult on üritusse panustanud ka osalejad. Ja kui Karsummil selgus, et siga siiski oskab (mingil määral) lennata, siis paadirallil tuli välja, et tagatipuks oskab ta ka ujuda. Mitmekülgne säärane!

Päeva lõpetavad närvekõditav Hirmufaktor ning suur Volbri kontsert-tulesõu Emajõe kaldal, kus lavale astuvad Mick Pedaja ja I Wear* Experiment.

Tartu Tudengipäevi korraldab alates 1989. aastast vabatahtlikest tudengitest koosnev Ülikooli Kultuuriklubi üheskoos mitmekümne kaaskorraldajaga. Tudengipäevade traditsiooni juured ulatuvad 60ndatesse. Tartu Tudengipäevade suurtoetaja on Tartu linn.